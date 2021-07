Saisonstart für das Werksschwimmbad auf Zeche Zollverein

Das Werksschwimmbad auf der Essener Zeche Zollverein eröffnet am Wochenende die Saison.

Essen. Badesaison auf der Essener Zeche Zollverein startet unter Pandemiebedingungen. Es gibt drei feste Schwimmzeiten und begrenzte Besucherzahlen.

Das Werksschwimmbad auf dem Gelände der Kokerei Zollverein eröffnet am 3. Juli die Saison – unter Pandemiebedingungen.

Nach Angaben der Stiftung Zollverein, die den aus zwei Übersee-Containern bestehenden Pool seit vielen Jahren betreibt, sei angesichts der aktuellen Corona-Regeln ein verantwortungsvoller Betrieb mit 20 Personen gleichzeitig möglich. Um trotz der Begrenzung vielen Besuchern die Möglichkeit einer Abkühlung vor ungewöhnlicher Kulisse zu geben, wird es an jedem Tag drei Schwimmzeiten geben, bei denen jeweils die ersten 20 Gäste eingelassen werden.

Verlässt ein Gast den Bereich vor Ende der Schwimmzeit, kann ein anderer nachrücken, so die Regelung. Reservierungen sind nicht möglich. Vor Ort werden die Kontaktdaten der Gäste erfasst. Die Schwimmzeiten sind täglich von 12 Uhr bis 14 Uhr, 15 Uhr bis 17 Uhr und 18 Uhr bis 20 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei.

Stiftung Zollverein macht besondere Angebote für Gruppen aus der Nachbarschaft

„Das Werksschwimmbad gehört in den Sommerferien einfach dazu und ist ein beliebter Treffpunkt. Es ist mir ein großes Anliegen den Betrieb -verantwortungsvoll- zu ermöglichen“, erklärt Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein. Vor allem auch die Bewohner der nördlichen Stadtteile sollen das Angebot (nur für Schwimmer) in diesem Sommer wieder nutzen können.

Montags bis donnerstags hat die Stiftung Zollverein für die erste Schwimmzeit deshalb Kooperationen mit Initiativen aus dem Quartier geschlossen und bietet Gruppen aus der Nachbarschaft einen Besuch an. Das erste Zeitfenster entfällt an diesen Tagen daher für Individualgäste. Bei Interesse an dem Modell, können sich Träger der Kinder- und Jugendhilfe unter info@zollverein.de melden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen