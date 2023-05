Saisonstart 1983 im Freibad Baldeney endete im Desaster

Essen. Bei Eröffnung des Freibads Baldeney vor 40 Jahren entwich Chlorgas, es gab eine Tote und mindestens 27 Verletzte. Anfang vom Ende für das Bad.

Es sollte ein schöner Auftakt der Badesaison im Freibad Baldeney werden, es wurde ein Horrortag: Vor genau 40 Jahren entwich bei der Eröffnung des Freibads am Baldeneysee aus einem Leck unbemerkt Chlorgas in hochgiftigen Konzentrationen. Die Folgen waren katastrophal: Eine 57-jährige Frau starb, mindestens 27 Menschen wurden verletzt.

Der Windrichtung gemäß, wehte das Chlorgas aus dem Freibad heraus auf den daneben entlangführenden Spazierweg. „Und dort liefen nichtsahnende Ausflügler in die unsichtbare Chlorwolke hinein“, berichtete der Reporter dieser Zeitung. Eine bizarre Szenerie: Während drinnen 1000 Besucher lautstark die Eröffnung feierten, sanken vor dem Bad die Menschen auf dem Boden, gepeinigt von Brechreiz und starkem Husten. Auch die im Bad anwesenden technischen Verantwortlichen der Bäderverwaltung bekamen zunächst nichts vom Unglück mit, denn ein funktionierender Alarmton in der Chlorgaskammer war im Getöse des Eröffnungsfestes untergegangen.

Rettungsfahrzeuge trafen laut Passanten erst sehr spät ein

Zu allem Überfluss kümmerte sich die Polizei zunächst darum, dass möglichst schnell die Menschen den Freibadbereich verließen, was als Reaktion verständlich war, das Chaos aber vergrößerte. Nach Angaben von Passanten trafen die Rettungsfahrzeuge an der am meisten betroffenen Stelle, nämlich am Spazierweg, erst spät ein. Die 57-jährige Frau war da schon in einem Privatauto auf dem Weg ins Krankenhaus, wo allerdings jede Hilfe zu spät kam.

Für das bereits sehr betagte Freibad Baldeney war der Unfall der Anfang vom Ende: Nur kurz wurden die Schwimmbecken noch einmal wiedereröffnet. Wegen der maroden Technik nutzte die Stadt die Fläche dann zunächst nur noch als so genanntes „Licht- und Luftbad“ – hochtrabender Name für eine Liegewiese mit Duschen bei immerhin stark reduziertem Eintritt.

Später kam dann der private Neubeginn als Seaside Beach, seit einigen Jahren gehört dazu auch eine Schwimmgelegenheit im See, deren Nutzung allerdings an enge Bedingungen geknüpft ist.

