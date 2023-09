Saisonfinale: Letzte Chance für einen Freibadbesuch in Essen

Essen. Es wird warm am Wochenende, und das Grugabad Essen öffnet zum letzten Mal in dieser Saison. Was die Grugabad-Freunde zum Abschied geplant haben.

Die Freibadsaison in Essen geht an diesem Wochenende endgültig zu Ende: Am Samstag und Sonntag (16. und 17. September) öffnet das Grugabad noch einmal jeweils durchgehend von 8 bis 20 Uhr. Eine weitere Saisonverlängerung wird es nicht geben.

Die Grugabad-Freunde laden daher am Sonntag um 19 Uhr zur „Letzten Welle“ der Saison ins Wellenbecken von Essens größtem Freibad. Dann sorge die Wellenmaschine noch einmal für „das sommerliche Karibik-Feeling“, kündigt der Verein an, der sich in vielfacher Weise um Essens größtes Freibad verdient macht. So servieren die Mitglieder am Sonntagabend zum Saisonabschied Snacks und Getränke am Beckenrand und laden zum Austausch über die schönsten Freibad-Momente des Sommers. Auch danken sie dem Bad-Team, das eine zweiwöchige Verlängerung der Saison mit ermöglicht hat und für ein ein so unbeschwertes wie sicheres Badevergnügen gesorgt habe.

Die Freibäder Kettwig, Oststadt und Hesse sind bereits geschlossen

Die Außenbereiche der beiden Kombibäder Kettwig und Oststadt waren am Sonntag, 10. September, zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet. An dem Tag feierte das vom Verein Ruwa Dellwig betriebene Freibad „Hesse“ sein Sommerfest – eigentlich als Schlusspunkt der Saison gedacht. Doch wegen der guten Wettervorhersagen für den Montag (11.9.) verlängerte der Verein die Saison noch um einen Tag – und wurde mit sommerlichen Temperaturen und guten Besucherzahlen beschenkt.

Das Freibad Steele 11, das sich in der Saison 2023 eigentlich zurückmelden wollte, öffnet wohl in diesem Sommer nicht mehr: Die Sanierungsarbeiten konnten wegen des langanhaltenden Regenwetters nicht rechtzeitig abgeschlossen werden.

