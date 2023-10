S2 von Dortmund nach Essen: Mann schlägt Lebensgefährtin

Essen/Dortmund/Gelsenkirchen. Ein Dortmunder hat in der S2 in Höhe Gelsenkirchen-Rotthausen seine Lebensgefährtin geschlagen. Polizisten empfingen ihn am Hauptbahnhof Essen.

Ein 40-Jähriger soll in der S2 von Dortmund nach Essen seine Lebensgefährtin geschlagen haben. Wie die Bundespolizei berichtet, habe sich die handfeste Auseinandersetzung aus einem lautstark geführten Streit entwickelt. Was war am Montagvormittag (2.10.) geschehen?

Gegen 10 Uhr soll der Dortmunder seiner Lebensgefährtin kurz vor dem Haltepunkt Gelsenkirchen-Rotthausen gegen den Brustkorb geschlagen haben. „Unverzüglich seien die beiden Zugbegleiter eingeschritten und haben die Beteiligten getrennt. Dabei soll der Dortmunder die Mitarbeiter genötigt haben“, so die Bundespolizei.

Bundespolizei eröffnet Verfahren wegen Körperverletzung und Nötigung

Die Zugbegleiter riefen daraufhin die Polizei, die Beamten empfingen den Mann und die Frau am Essener Hauptbahnhof. Dort gab der 40-Jährige zu Protokoll, dass er seine Lebensgefährtin niemals schlagen würde, die Frau selbst verweigerte die Aussage zunächst.

Die Bundespolizisten boten ihr an, in der Wache das Gespräch mit einer Beamtin führen zu können. Dies nahm sie dann auch an, heißt es. Die Frau wies eine Rötung im Brustbereich auf. „Während der Befragung wirkte sie eingeschüchtert und ängstlich. Die Frau bat mehrfach darum, dass ihr Freund keine Probleme bekommen soll“, berichtet die Bundespolizei. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung und Nötigung eingeleitet.

