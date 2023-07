In Essen-Gerschede kollidierte ein Zug der Linie S9 mit einem umgestürzten Baum.

Unwetter Sturm-Folgen: S-Bahnzug fährt in Essen vor umgestürzten Baum

Essen. 100 Einsätze meldet die Feuerwehr nach dem schweren Gewitter am Sonntagnachmittag. In Gerschede musste eine S-Bahn evakuiert werden.

Das wie erwartet starke Unwetter mit Regen, Gewitter und heftigen Windböen bescherten der Feuerwehr ab Sonntagnachmittag zahlreiche Einsätze. In der Leitstelle gingen rund 100 Alarmmeldungen ein, die bis zum Abend abgearbeitet wurden. Personen kamen nicht zu Schaden, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr in den frühen Abendstunden.

Die S-Bahnstrecke ist nach Abriss der Oberleitungen gesperrt

Glück im Unglück hatten der Lokführer und 20 bis 30 Fahrgäste einer S-Bahn der Linie S9, als ihr Zug gegen 17.30 unweit des S-Bahnhalts in Gerschede in Höhe der Münstermannstraße vor einen umgestürzten Baum fuhr, der die Gleise blockierte.

Beide Oberleitungen waren abgerissen. Die S-Bahn musste von Kräften der Feuerwehr evakuiert werden. Auch die Bundespolizei war im Einsatz. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, blieb am Abend offen.

In Holsterhausen stürzte ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus

An der Bramkampstraße in Holsterhausen stürzte ein hoher Baum auf ein Mehrfamilienhaus. Ein gehbehinderter Bewohner konnte das Haus nicht selbstständig verlassen und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Im Gebäude zeigten sich nach Angaben eines Sprechers massive Risse. Ein Statiker muss nun feststellen, ob das Haus noch bewohnbar ist. Zahlreiche Autos wurden beschädigt. Auch in Frohnhausen knickten Bäume um, auch hier gab es Beschädigungen und Totalschäden an parkenden Autos.

Des weiteren musste die Feuerwehr wegen vollgelaufener Keller ausrücken. Mehrere Autos fuhren sich in vollgelaufenen Senken fest. Auf der Altendorfer Straße behinderte der Ausfall einer Ampel den Straßenbahnverkehr. In Borbeck an der Wolfsbankstraße stand das Wasser auf einem Parkplatz zeitweise hüfthoch.

