S-Bahnhof Frohnhausen: Stadt Essen prüft Kameraüberwachung

Essen. Der S-Bahnhof Frohnhausen ist laut VRR Essens schäbigster Bahnhof. Was die Bahn und die Stadt Essen tun wollen, damit sich das ändert.

Die Stadt Essen prüft, ob am S-Bahnhof Frohnhausen eine Kameraüberwachung eingerichtet werden kann. Auch die Deutsche Bahn will etwas dafür tun, dass sich Fahrgäste an dem S-Bahnhalt wohler und sicherer fühlen. Denn das tut dringend not. Beim alljährlichen Stationstest des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) wurde Frohnhausen zum zweiten Mal in Folge unter allen 26 Essener Bahnhöfen am schlechtesten bewertet.

Der S-Bahnhof Frohnhausen ist aus Sicht der Deutschen Bahn ein Schwerpunkt für Vandalismus und Graffiti im Essener Stadtgebiet. „Immer wieder kommt es zu mutwilligen Zerstörungen oder Schmiererein im Bereich der Bahnhofsanlage“, so ein Bahn-Sprecher, der damit beschreibt, was seit Jahren nicht zu übersehen ist.

Beim Stationstest des VRR schnitt keiner der 26 Essener Bahnhöfe schlechter ab

Folgerichtig erhielt die S-Bahnstation beim Test des VRR abermals hinsichtlich der Aufenthaltsqualität eine sehr schlechte Bewertung: „Unzureichend“ lautet das Urteil. Kein anderer Bahnhof schnitt in dieser Kategorie so mies ab wie der S-Bahnhof Frohnhausen.

Auch in puncto Barrierefreiheit gab es schlechte Noten. Als „nicht tolerierbar“ stuften die Testpersonen die mangelnde Barrierefreiheit aber an insgesamt acht Essener Bahnhöfen ein.

Hingegen hat sich die Fahrgastinformation nach dem Eindruck des VRR im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

In Sachen Aufenthaltsqualität soll sich nun etwas tun, kündigt die Deutsche Bahn an. Der Wetterschutz soll erneuert werden, auch seien Malerarbeiten geplant. Die Erneuerung von Werbetafeln sei in Auftrag gegeben. Hinweisschilder seien bereits ausgetauscht worden, neue Abfalleimer installiert. Eine Taubenvergrämung werde noch geprüft.

Die Stadt Essen prüft, ob der P & R-Parkplatz künftig öfter gereinigt wird

Aufgrund der Lage des Bahnhofs könnten weitere Verbesserungen nur gemeinsam mit der Stadt Essen erreicht werden, betont die Bahn. Erste gemeinsame Schritte seien verabredet worden. Im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofs werde die Stadt den Park & Ride-Parkplatz an der Onkenstraße reinigen und illegal entsorgten Müll abtransportieren. Geprüft werde ob der Parkplatz in Zukunft häufiger gereinigt wird.

Hinsichtlich der unzureichenden Barrierefreiheit kündigt die Bahn indes keine Verbesserungen an. In dieser Kategorie dürfte der S-Bahnhof Frohnhausen beim nächsten VRR-Stationstest also wieder zu den schlechtesten gehören.

