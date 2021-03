RWE: Feuerwerk sollte Hoffnung nach Rückstand geben

Essen. Nach dem Doppelschlag durch Kiel ist an der Hafenstraße Feuerwerk gezündet worden. Die Niederlage konnten aber auch die Raketen nicht verhindern.

Rot Weiss Essen hat gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal-Viertelfinale eine 0:3-Niederlage kassiert. Der Zweitligist aus dem Norden war durch einen Doppelschlag in Führung gegangen, kurz darauf wurde in der Nähe des Stadions an der Hafenstraße ein Feuerwerk von Fans gezündet – um Hoffnung zu verbreiten.

Stadt Essen und Polizei: Stadiongelände gesperrt

Im Vorfeld hatten die Stadt Essen und die Polizei angekündigt, dass das Stadiongelände gesperrt sein wird. Das Feuerwerk wurde auch nicht auf dem Gelände, sondern dahinter gezündet

„Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, das Betreten des Stadiongeländes ist unzulässig“, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Polizei ist während des Viertelfinales am Stadion postiert. Das Gelände ist abgesperrt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Auch der Verein wies auf der Homepage darauf hin, dass der gesamte Bereich rund um das Stadion Essen und die „Zuwegung aus Sicherheitsgründen engmaschig und weiträumig abgesperrt werden“.

Nach den Pokalerfolgen gegen Fortuna Düsseldorf und in Teilen auch Bayer Leverkusen, waren zahlreiche Fans ans Stadion gekommen. Zu solchen Ansammlungen dürfe es „unter Berücksichtigung der derzeitigen Infektionslage nicht kommen“, heißt es seitens der Polizei.(jop)