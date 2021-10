RWE-Fans können mit der Meistermannschaft von 1955 jubeln

Essen. Am Stadion Essen können Anhänger von RWE mit der Meistermannschaft von 1955 jubeln. Eine geschichtsbewusste Fan-Initiative macht’s möglich.

„Kleine Gruga“ nennen Fans von Rot-Weiss Essen den Grünstreifen an der Zufahrt zum Stadion Essen an der Hafenstraße. Es ist eine Reminiszenz an Georg Melches, Vereinsgründer und postum Namensgeber für das Georg-Melches-Stadion, das zum Bedauern vieler Rot-Weisser längst Geschichte ist. Gleich hinter der Haupttribüne der traditionsreichen Spielstätte ließ Melches einen kleinen Park anlegen, eine „kleine Gruga“.

Die Georg-Melches-Initiative knüpft seit 2014 daran an, in dem sie Exponate aus der Geschichte von Rot-Weiss Essen entlang der Stadionzufahrt ausstellt. Am Samstag ist ein weiteres Ausstellungsstück hinzugekommen. Es handelt sich um den Abzug jenes Fotos, das den bis heute größten Moment der Vereinsgeschichte festhält: den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1955. Mit 4:3 Toren besiegte die Mannschaft mit Kapitän August Gottschalk in Hannover den 1. FC Kaiserslautern.

RWE-Fans können sich mit der Meistermannschaft fotografieren lassen

Die auf die Größe eines Jugendfußballtores vergrößerte Fotografie zeigt die Meisterschaft vor begeisterten Anhängern. Der Gimmick: Auf dem Bild wurde ein Gesicht im Hintergrund ausgespart, so dass man seinen Kopf hindurchstecken kann. Man kennt so etwas von historischen Jahrmärkten, nur dass hier niemand mit einer Torte wirft. Nein, RWE-Fans können die Lücke ausfüllen und sich mit der Meistermannschaft von ‘55 fotografieren lassen. Als wären sie damals dabei gewesen. Eine Hinweistafel und eine Granitstele ergänzen das Exponat.

Das eigentliche Ziel der Fan-Initiative war der Erhalt des Georg-Melches-Stadions

Das ursprüngliche Ziel der 2011 gegründeten Fan-Initiative war der Erhalt der Haupttribüne des Georg-Melches-Stadions, mit deren Bau RWE 1956 Maßstäbe setzte. „Wir sind immer noch der Meinung, dass es ein großer Fehler war, die Tribüne abzureißen“, sagt Karsten Fähndrich, Sprecher der GMS-Initiative. Und das nicht nur wegen eine Kneipe, die Fans im Stadion Essen vermissen.

Die „kleine Gruga“ will die Fan-Initiative weiter ausbauen, nachdem die Coronakrise ihr Engagement vorübergehend ausgebremst hat. Den Zeitstrahl wollen sie bis in die Gegenwart verlängern, wenn es der Platz zulässt. Auch die aktuelle Mannschaft hat also die Chance, sich zu verewigen, wenn sie denn hält, was der aktuelle Tabellenplatz verspricht...

