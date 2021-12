Run aufs Bistum: Nikolaus schickt gut 4000 Sprachnachrichten

Essen. Mehr als 4000 Sprachnachrichten hat der Nikolaus des Bistums Essen verschickt – bis nach Kanada. Einem Kegelclub stellte er eine kritische Frage.





Es war eine spontane Idee am letzten Novembertag, die sich zu einem Riesenerfolg fürs Bistum Essen entwickelte: Das Angebot, eine persönliche Sprachnachricht vom Nikolaus zu erhalten, traf offenbar einen Nerv: 4149 Botschaften haben die drei bischöflichen Nikoläuse in wenigen Tagen verschickt. Sie gingen an alte und schwerkranke Menschen ebenso wie an Kinder und Kegelclubs.

Es sollte ein Trost sein für all jene, die in Zeiten der Pandemie auf die Nikolausfeier oder das familiäre Beisammensein verzichten mussten: Wer Tochter, Sohn, die Großmutter, die beste Freundin oder einen Kollegen bedenken wollte, meldete sich einfach über einen der bekannten Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal und notierte dazu, ob es sich bei dem Empfänger der Botschaft um einen Kind oder einen Erwachsenen handelte. „Viele haben noch etwas mehr dazu geschrieben, manchmal waren das sogar sehr persönliche Geschichten“, sagt Jens Albers von der Pressestelle des Bistums.

Die Nikoläuse aus dem Bistum Essen machten Überstunden

Er gehörte zu den drei „Haupt-Nikoläusen“, die mit der Aktion einen ordentlichen Sack an Aufgaben geschultert hatten: Zwar hatten sie vorab einige Textbausteine formuliert, aber auf die mochten sie nicht zurückgreifen, wo es um Kummer oder echte Schicksalsschläge ging. Der Nikolaus könne vielleicht eine alte Dame aufmuntern, die gerade ins Pflegeheim umgezogen ist, hieß es da. Es wurde nach Botschaften für Intensivpatienten wie für Intensivpfleger gefragt. Einer Frau, die eine sehr schwere Zeit durchlebe, solle der Nikolaus bitte „ein wenig Hoffnung geben“, wurde gewünscht. Und um Trost gebeten für ein Kind, das seinen Vater verloren hat. „Das waren teils sehr bewegende Geschichten“, sagt Albers. In solchen Fällen habe man schon um die richtigen, persönlichen Worte gerungen.

Gleichzeitig waren Tempo und Überstunden gefragt, weil statt der erwarteten etwa 500 Anfragen mehrere Tausend eintrudelten. Als kleines Stoppschild verwendete der Nikolaus schließlich ein neues Profilbild, statt des Heiligen Mannes mit Smartphone stand dort: „Oh Mann, mein Handy glüht schon und ich bin heiser. Bitte meldet Euch nicht mehr an. Ich habe noch so viele Nachrichten zu beantworten. Sorry!“ Das mag geholfen haben, doch einige Nachrichten trudelten noch ein, und wer sich bis zur zuvor verkündeten Frist am Freitag (3. 12.) um Mitternacht meldete, erhielt auch bis Sonntag (5.12.) eine Sprachnachricht.

Anfragen kamen auch aus Kanada und Finnland

Von Mittwoch bis Samstag sprachen die drei Nikoläuse die Nachrichten ein, nahmen lange Arbeitstage und Heiserkeit in Kauf. Heuerten zwischendurch Hilfs-Nikoläuse an, um die Aufgabe zu bewältigen. Bei der es übrigens nicht allein um Lebenshilfe und Zuspruch in Zeiten der Pandemie ging. „Wir hatten auch kuriose Anfragen, etwa von Stammtischen. Wir haben Nachrichten bis aus Kanada und Finnland erhalten. Die Zielgruppe war offenbar sehr breit.“ Auch ein Kegelclub mit einem etwas anzüglichen Namen scheute sich nicht, an den Heiligen Mann zu schreiben: „Da musste der Nikolaus nachfragen, ob die Namensgebung des Klubs so geglückt ist.“

Wie beliebt der Nikolaus ist, weiß das Bistum eigentlich schon seit vergangenem Jahr, als es bei der Aktion „Rent-a-Clause“ anbot, dass er an Zoom-Konferenzen teilnimmt: Die 100 Termine waren im Handumdrehen ausgebucht. Ohne Obergrenze entfaltete die jetzige Aktion eine ganz andere Wucht: Mehr als 4000 Nachrichten in vier Tagen zu sprechen, ist schon eine stolze Leistung. Und die wird mit dem Nikolaustag nun auch belohnt: Jetzt trudeln zahllose Nachrichten bei den Nikoläusen ein, auch von Erwachsenen, die sagen: „Toll, dass die Kirche so etwas anbietet.“ Es sei ein schönes Gefühl, dass man so vielen Menschen ein gutes Gefühl gegeben habe. Völlig unbefangen schicken viele Kinder Sprachnachrichten zurück: „Die senden Gedichte, singen Lieder – und sagen, wie lieb der Nikolaus ist.“

