Die Straßenbahnen in Essen und Mülheim werden am Dienstag, 14. Februar, wegen eines Streikaufrufs bei der Ruhrbahn nicht fahren.

Streik Ruhrbahn: Streik am Dienstag in Essen – Fragen und Antworten

Essen. Am Dienstag, 14. Februar, fahren keine Busse und Bahnen in Essen und anderen Städten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wegen eines Warnstreiks fahren am Dienstag, 14. Februar, keine Busse und Bahnen in Essen und Umgebung. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Ruhrbahn in Essen und Mülheim zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Auch das Nahverkehrsunternehmen Stoag in Oberhausen wird bestreikt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Fährt wirklich kein einziger Bus und keine einzige Straßenbahn in Essen?

Davon ist auszugehen. Selbst, wenn nicht alle Mitarbeitenden der Ruhrbahn Gewerkschaftsmitglieder sind, so kann die Ruhrbahn aller Voraussicht nach keinen abgespeckten Fahrdienst anbieten. Denn: Niemand weiß bis zuletzt, wie viele Mitarbeiter wirklich die Arbeit niederlegen. Die Fahrdienste müssen aber geplant werden. Und: Wenn in zentralen Einrichtungen der Verkehrssteuerung wie einer Leitstelle gestreikt wird, dann können auch im Stadtgebiet keine Busse oder Bahnen fahren.

Wie lange dauert der Streik?

Nach derzeitigen Informationen beginnt der Streik offiziell am Dienstag, 14. Februar, um 3 Uhr in der Frühe und endet um 3 Uhr am Mittwoch, 15. Februar.

Fahren auch keine Schulbusse?

Die so genannten „E-Wagen“, die morgens allein für den Schülerverkehr da sind, werden ebenfalls in den Depots bleiben. Eltern sind somit auf private Fahrgemeinschaften angewiesen, um ihre Kinder zur Schule zu fahren.

Auch die Schulbusse, die in den Morgen- und Vormittagsstunden Schulkinder zum Beispiel zum Schwimmen fahren, werden nicht unterwegs sein. Diese Schulbusse werden häufig von so genannten „Sub-Unternehmen“, also externen Bus-Unternehmen wie Mesenhohl oder Nickel, betrieben. Diese Firmen werden am Dienstag, 14. Februar, ebenfalls keine Fahrten unternehmen, hieß es am Montag.

Wer profitiert vom Streik des Nahverkehrs?

Eindeutig die Taxi-Unternehmen im Stadtgebiet. „Wenn die Ruhrbahn streikt, haben wir 300 bis 400 Anfragen zusätzlich am Tag“, berichtet zum Beispiel Roman Klaus vom Unternehmen „Taxi Süd“. Auch das Unternehmen Taxi Köppen hat mehr Anfragen zu verzeichnen. Martina Oligmüller überschlägt: „Es sind etwa zehn Prozent mehr Anfragen. Bisher wollten die Kunden und Kundinnen gerne vor allem morgens früh ein Taxi haben.“

Der Car-Sharing-Anbieter „Stadtmobil“ hat indes noch keine deutlich gestiegene Nachfrage wegen der Streik-Ankündigung verzeichnet.

Wenn tatsächlich nichts fährt – soll man am Dienstag aufs Rad umsteigen?

Immerhin: Die Wetterprognose für den 14. Februar, ist super. Wolkenloser Himmel, Sonne, und die Temperatur erreicht am Nachmittag 12 Grad. Früh morgens ist es mit drei Grad freilich noch frisch. Tipp für alle Radelnden: Handschuhe nicht vergessen!

