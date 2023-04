Ruhrbahn startet am Montag Verkauf des 49-Euro-Tickets

Essen. Die Ruhrbahn rechnet zum Verkaufsstart des Deutschlandtickets mit einer hohen Nachfrage. Deshalb gibt es zwei neue Kundencenter.

Auch bei der Ruhrbahn startet am Am Montag, 3. April, der Verkauf des „Deutschlandtickets“ zum Preis von 49 Euro. Das Nahverkehrsunternehmen rechnet mit einer hohen Nachfrage und hat deshalb zwei so genannte Pop-up-Kundencenter eingerichtet, die das Kundencenter am Essener Hauptbahnhof entlasten sollen.

Zu finden sind diese im ehemaligen Kundencenter am Berliner Platz sowie am Hauptbahnhof in Mülheim. Die Ruhrbahn empfiehlt Kunden, die ein Abonnement abschließen wollen, sich dort beraten zu lassen. Beide Kundencenter sind montags bis freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Das Deutschlandticket ist laut Ruhrbahn bald auch über die App ZÄPP buchbar

Das Deutschlandticket gibt es aber online über die Webseite abo.ruhrbahn.de sowie über die App eezyZÄPP Essen. Auch über die Ruhrbahn-App ZÄPP soll das Deutschlandticket bald erhältlich sein, teilt die Ruhrbahn mit.

Vor dem Verkaufsstart hatte die Ruhrbahn ihre Abonnenten angeschrieben. Abonnements für ein Ticket 2000, Ticket 1000, Bärenticket und Youngticket PLUS werden automatisch umgestellt, da das Deutschlandticket günstiger ist. Beim Schokoticket und Sozialticket muss die Umstellung hingegen bei der Ruhrbahn beantragt werden.

Das Deutschlandticket berechtigt in ganz Deutschland zu Fahrten im Nah- und Regionalverkehr in der 2. Klasse.

