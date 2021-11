Ruhrbahn-Shuttle „Bussi“ fährt jetzt öfter und auch weiter

Essen. Die Ruhrbahn hat die Einsatzzeiten und das Einsatzgebiet ihres Sammeltaxis „Bussi“ erweitert. Wo die gelbgoldenen Autos nun auch unterwegs sind.

Bei der Ruhrbahn gibt es noch mehr „Bussi“. Die goldgelben Sammeltaxis sind ab sofort auch donnerstags unterwegs und fahren weitere Stadtteile an.

Seit Anfang März ist Bussi, der On-Demand-Shuttle der Ruhrbahn, in Essen unterwegs. Nun können Fahrgäste Bussi auch an Donnerstagen buchen – und zwar von 19 bis 24 Uhr. Freitags und samstags wird die Zeit, in der man mit Bussi fahren kann, um eine Stunde, also bis 3 Uhr, verlängert.

Der Start des Ruhrbahn-Sammeltaxis mitten in der Coronakrise verlief schleppend

Das Gebiet, in dem Bussi gebucht werden kann, wird zudem um einige Essener Stadtteile in Richtung Borbeck, Bergeborbeck, Altenessen, Stoppenberg und Steele erweitert. Das Bussi-Bedienungsgebiet ist auf der Website bussi.ruhrbahn.de auf einer digitalen Karte sowie in der Bussi-App zu sehen.

Nachdem das Sammeltaxi zum Start mitten in der Coronakrise anfangs noch schleppend anlief, nimmt das Angebot der Ruhrbahn nun offenbar Fahrt auf. Anders als ein Taxi holt Bussi seine Fahrgäste nicht an der Haustür ab. Durch den Algorithmus der App werden die Fahrzeuge zwischen rund 4800 Haltepunkten navigiert, an denen Passagiere zu- und aussteigen können.

Der Fahrpreis für „Bussi“ liegt zwischen dem ÖPNV-Tarif und den Taxi-Gebühren

Der Fahrpreis liegt zwischen dem ÖPNV-Tarif und den üblichen Taxi-Gebühren, los geht’s bei 3,70 Euro für eine Fahrt mit bis zu zwei Kilometer Luftlinie. Ruhrbahn-Abo-Kunden erhalten 25 Prozent Rabatt auf jede Fahrt. Bezahlt wird ausschließlich digital.

Die Ruhrbahn will mit Bussi weitere Kunden auch für Bus und Bahn gewinnen. Das Projekt ist auf zwei Jahre befristet und wird vom Bund mit 650.000 Euro gefördert. Angesichts der steigenden Corona-Inzidenzzahlen bleibt das Tragen einer medizinischen Maske im Auto verpflichtend. Zwischen Fahrgästen und Fahrer gibt es zudem eine Schutzscheibe. Laut Ruhrbahn werden die Sammeltaxis zusätzlich zur normalen Reinigung täglich desinfiziert.

