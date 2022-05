Historische Museumswagen werden am Sonntag (8.5.) in Essen von der Ruhrbahn eingesetzt. (Symbolbild aus 2017)

ÖPNV Ruhrbahn setzt in Essen am Sonntag historische Wagen ein

Essen. Die Ruhrbahn holt am Sonntag (8.5.) „zwei Schätzchen“ aus dem Depot. Zum „Frohnhauser Mai“ bringt sie Museumswagen „auf Linie“. Was geplant ist.

Die Ruhrbahn bringt am Sonntag (8.5.) das erste Mal seit zwei Jahren wieder Museumswagen „auf Linie“. Gemeinsam mit der Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaft EVAG (VHAG) werden nach der Corona-Zwangspause „zwei Schätzchen“ aus dem Depot geholt, kündigt das Nahverkehrsunternehmen an.

Zum „Frohnhauser Mai“ (mehr Infos zum Maifest hier) auf der Gervinusstraße fährt in der Zeit von ca. 12 Uhr bis ca. 17.30 Uhr der Triebwagen 888 auf der Tramlinie 109 zwischen den Haltestellen Hollestraße und Frohnhausen Breilsort. Außerdem ist der Anderthalbdecker 3902 entlang der Buslinie 160 zwischen den Haltestellen Klinikum und Schölerpad im Einsatz. Beide Linien „bedienen“ den Veranstaltungsort in Frohnhausen, heißt es in einer Mitteilung.

Ruhrbahn: Museumswagen fahren alle Haltestellen an

Unterwegs werden alle Haltestellen an der Strecke zum Zu-, Um- und Aussteigen angefahren. Für die Mitfahrt in den historischen Fahrzeugen ist ein gültiges VRR-Ticket nötig, ein Nachlösen in der Straßenbahn sei nicht möglich. Es gelten die aktuellen ÖPNV-Corona-Regeln, sprich Maskenpflicht.

Die Ruhrbahn weist daraufhin, dass weder der Triebwagen noch der Anderthalbdecker barrierefrei sind und diese nur sehr eingeschränkt für die Mitnahme von Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen geeignet sind.

Die Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft EVAG wurde 1988 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte der Ruhrbahn und deren Vorgängerin – der Essener Verkehrs-AG (EVAG) – „zu bewahren, aufzuarbeiten und darzustellen“. Dazu gehören unter anderem auch die regelmäßig stattfindenden Fahrten „auf Linie“, die am kommenden Sonntag nach coronabedingter Unterbrechung erstmals wieder stattfinden sollen.

Die VHAG würde sich freuen, wenn Fahrgäste die ehrenamtliche Arbeit durch Spenden unterstützen. Wer am Sonntag keine Zeit hat, mitzufahren, erhält nach Angaben der VHAG dazu eine Woche später erneut die Gelegenheit: Zum Tag der offenen Tür der Bogestra fährt in Bochum der Triebwagen 888 „auf Linie“. Zum Tag der offenen Tür der Ruhrbahn in Mülheim sind für Samstag (11.6.) diverse Wagen angekündigt.

Weitere Informationen zu den historischen Fahrten finden Sie auf: https://auflinie.vhag-evag.de/

