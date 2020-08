Ruhrbahn setzt ab Montagmorgen mehr Schulbusse ein

Essen. Die Kritik von Eltern zeigt Wirkung. Die Ruhrbahn verstärkt ab Montag den Schülerverkehr in Essen auf diesen Linien.

Die Ruhrbahn reagiert auf die Kritik über zu volle Schulbusse. Ab kommenden Montag, 31. August, wird sie das Angebot auf sechs Linien morgens verdoppeln. „Wir können die Sorge der Eltern gut nachvollziehen. Ein zweiter Lockdown wäre vor allem für Familien mit schulpflichtigen Kindern kaum zu verkraften“, erklärte Ruhrbahn-Geschäftsführer Michael Feller.

Das Verkehrsunternehmen hatte nach der Kritik von Eltern das Aufkommen im frühen Schülerverkehr gezählt. Das Ergebnis: Die Fahrzeugauslastung sei in den letzten Wochen tatsächlich gestiegen. „Dementsprechend steuern wir nur nun nach und verstärken unsere Einsatzwagen“, so Feller.

Auf folgenden Linien werden ab Montag zusätzliche Busse eingesetzt:

E 25: 7:10 Uhr ab Haltestelle (H) OB-Bermensfeld Steeler Straße wie Linie 143, 170, 186 über Bedingrade bis (H) Borbeck Germaniaplatz

E 35: 7:02 Uhr ab (H) Burgaltendorf Burgruine wie Linie 180, 169 über Kupferdreh bis (H) Werdener Markt

E 36: 6:59 Uhr ab (H) Marienbergstraße (Schleife) wie Linie 177, 180, 169, 190 über Werden bis (H) Kettwig Brederbachschule

E 37: 7:03 Uhr ab (H) HAT-Niederwenigern Märkische Straße wie Linie 141, 180, 169 über Byfang, Kupferdreh, Werden bis (H) Bredeney

E 48: 7:13 Uhr ab (H) Heisingen Baldeneysee wie Linie 145 über Stadtwald bis (H) Werden Porthofplatz

E 57: 7:18 Uhr ab (H) Dilldorfer Höhe wie Linie 177, 166 über Holthausen bis (H) Jakob-Weber-Straße.

Zum Schulschluss wird der E 57 13:24 Uhr ab (H) Jakob-Weber-Straße wie Linie 144, 166, 177 über Überruhr bis (H) Kupferdreh Bf verstärkt.

Mutter aus Heisingen: Diese Ausweitung reicht noch nicht

Allerdings halten Eltern die jetzt angekündigte Aufstockung noch nicht für ausreichend. So schreibt Leserin Beate Rickmann an die Redaktion: „Mit Unverständnis habe ich zur Kenntnis genommen, dass für den ebenso überfüllten E-Bus E 40 von Heisingen nach Bredeney kein zusätzlicher Bus angedacht ist. Meine zwei Söhne und viele andere Kinder aus Heisingen, die in Bredeney zur Schule gehen, stehen jeden Morgen ebenfalls dicht an dicht in dem E-Bus, der für sie eigentlich als ein sicheres Mittel dienen soll, um unversehrt zur Schule zu gelangen.“ (jgr)