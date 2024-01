Ruhrbahn Essen: Straßenbahnen kamen nicht vom Betriebshof

Ein Oberleitungsschaden sorgte bei der Ruhrbahn in Essen für Probleme.

Essen Wegen eines beschädigten Stromabnehmers konnten die Straßenbahnen der Ruhrbahn in Essen am Morgen nicht aus dem Betriebhof Stadtmitte fahren.

Ein Oberleitungsschaden im Bereich Hollestraße hat am frühen Mittwochmorgen für erhebliche Behinderungen bei der Ruhrbahn in Essen gesorgt. Wie eine Sprecherin auf WAZ-Anfrage mitteilte, wurde bei der ersten Straßenbahn, die aus dem Betriebshof Stadtmitte fahren wollte, der Stromabnehmer an der Oberleitung beschädigt. Deshalb konnte keine Straßenbahn vom Betriebshof fahren. Betroffen waren die Linien 101, 103, 105, 106, 107, 108 und 109.

Der Schaden war laut Sprecherin gegen 7.10 Uhr behoben. Anschließend konnten die Bahnen ihre Fahrt aufnehmen. Bis dahin setzte die Ruhrbahn Busse statt Bahnen ein. Es kam zu erheblichen Verspätungen bis 60 Minuten. (soho)

