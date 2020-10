Verdi ruft die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Montag (nur Ruhrbahn) und am Dienstag (dann flächendeckend) erneut zum Warnstreik auf.

Warnstreik Ruhrbahn, Kitas, Müllabfuhr – am Dienstag Streik in Essen

Essen. Die Ruhrbahn wird schon am Montag 19. Oktober in den Warnstreik gehen, am Dienstag schließen sich weitere Beschäftigte im öffentlichen Dienst an.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Ruhrbahn für Montag und Dienstag, 19. und 20. Oktober erneut zum Warnstreik auf. Während am Montag nur die Ruhrbahn streikt, ist am Dienstag ein landesweiter Ausstand anberaumt. Neben den Ruhrbahnern sind am Dienstag in Essen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und zahlreicher Unternehmen des öffentlichen Dienstes zum Streik aufgerufen.

Leerung der Tonnen am Dienstag dürfte erneut entfallen und wird nicht nachgeholt

Für die Bürger besonders spürbar: Die Entsorgungsbetriebe und die städtischen Kitas werden ebenfalls am Dienstag wieder bestreikt. Viele Eltern müssen also sehen, wie sie ihre Kinder betreuen, zudem bleiben die Tonnen ungeleert. Auch diesmal wird die Leerung wohl nicht nachgeholt.

Neben den bereits Genannten sind zum Streik aufgefordert: die Beschäftigten der Stadtverwaltung, der Sparkasse, der Stadtwerke, der Emschergenossenschaft, des Ruhrverbands, des Alfried-Krupp-Krankenhauses, der Ruhrlandklinik, der Landschaftsverbands Rheinland, der Essener Arbeit- und Beschäftigungs-GmbH (EABG), der Jugendhilfe/Jugendberufshilfe, der Gesellschaft für soziale Dienste (GSE), der Agentur für Arbeit und der Deutschen Rentenversicherung.

Verdi lässt städtische Kitas flächendeckend am Dienstag bestreiken

Man habe das letzte Angebot der kommunalen Verhandlungsführer als „Provokation“ empfunden, daher habe man sich entschlossen, auch die Kitas flächendeckend zu bestreiken. Dies diene dazu, „den Druck zu verstärken“, erklärte Verdi-Geschäftsführerin Henrike Eickholt.

In Essen soll am Dienstag auch erneut eine überregionale Versammlung unter freiem Himmel stattfinden. Aufgrund der Pandemie seien aber keine Demonstrationszüge geplant. Die zentrale Kundgebung findet nach Angaben der Gewerkschaft auf dem Parkplatz P 2 der Messe Essen statt, Beginn ist um 11.30 Uhr. Hauptrednerin ist Sylvia Bühler, Mitglied des Verdi-Bundesvorstands. Auf dem Kundgebungsplatz werden Markierungen angebracht, um die Abstände zu wahren, ebenso sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verbindlich.