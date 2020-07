Ruhrbahn fährt wieder auf allen Nachtexpress-Linien

Foto: Foto: OH

Die Nachtexpress-Busse nehmen am Freitag wieder den Normalbetrieb auf.

Essen. Ab Freitag, 31. Juli, kehrt die Ruhrbahn bei den Nachtfahrten auf allen Linien zum Normalbetrieb zurück.

Eine gute Nachricht für allle Nachtschwärmer: Die Ruhrbahn nimmt an Freitag, 31. Juli, auf allen Nachtexpress-Linien wieder den Betrieb auch. Auch alle Taxibusse fahren dann wieder. Nach ersten Lockerungen der durch Corona bedingten Einschränkungen hatte die Ruhrbahn zunächst auf einigen ausgesuchten Linien getestet, wie das Angebot angenommen wird.

Die Ruhrbahn ist nach einem Test mit der Nachfrage zufrieden

Das Ergebnis ist überwiegend positiv ausgefallen, so dass wir ab dem 31. Juli 2020 wieder das Nachtnetz mit allen Linien und an allen Betriebstagen hochfahren können“, so Christoph Lademann, Leiter des Verkehrsmanagements.

