Keine Straßenbahnen und Busse der Ruhrbahn in Essen fahren am Donnerstag, 15. Februar. Mit Ausnahmen. Hier steht, wo die Ersatzlinien halten.

Essen ÖPNV: Bus und Bahn fahren Donnerstag (15. Februar) nicht. Es gibt einen Notbetrieb mit Nachtexpress-Bussen tagsüber. Wo halten die?

Die Ruhrbahn kündigt für den Tag des Verdi-Warnstreiks am Donnerstag, 15. Februar, einen Not-Betrieb an. Es fahren tagsüber im Stundentakt Busse auf den Strecken des so genannten Nachtexpress-Netzes.

Die Nachtexpress-Busse sind, wie der Name schon sagt, eigentlich nur für die Nächte da. Es gibt 16 Linien im Stadtgebiet. Anders als bei normalen Buslinien, ist das Nachtexpress-Netz sternförmig angeordnet. Die meisten Nachtexpress-Linien starten am Hauptbahnhof Essen und fahren von dort in die Stadtteile. Schon beim letzten Verdi-Warnstreik am Freitag, 2. Februar, setzte die Ruhrbahn tagsüber Busse auf den Nachtexpress-Linien ein, um zumindest die größten Härten des Streiks abzufedern.

Ob am Donnerstag, 15. Februar, alle Nachtexpress-Linien fahren als Streik-Ersatz, war am Dienstag, 13. Februar, noch unklar. Grundsätzlich gilt: Nachtexpress-Linien fahren die zentralen Schauplätze in den Stadtteilen an. Ihr Haltestellennetz ist nicht so engmaschig wie bei den Bussen, die tagsüber unterwegs sind, aber vor allem Gegenden, in denen viele Menschen wohnen, werden versorgt. Im Umkehrschluss heißt das auch: In Stadtteile wie Byfang kommt der Nachtexpress nicht.

Diese Nachtexpress-Linien (NE) gibt es normalerweise, und so fahren sie:

NE 1: Hauptbahnhof, Altenessen (u. a. Seumannstraße, Altenessen Bf, Heßlerstraße) bis Karnap

NE 2: Hauptbahnhof, Stoppenberg (u. a. Krankenhaus, Kapitelwiese, Zollverein), Katernberger Markt, Gelsenkirchen Trabrennbahn

NE 3: Hauptbahnhof, Ostviertel (u. a. Eiserne Hand, Elisenstraße) bis Kray (u. a. Schulte-Nünning, Zeche Bonifacius, Kray Nord Bf, Kray Süd Bf) bis Rodenseelbrücke

NE 4: Hauptbahnhof, Frillendorf (u. a. Frillendorfer Platz), über Steele (u.a. Steele S, Dreiringplatz, Kurt-Schumacher-Brücke), Überruhr bis Burgaltendorf, Ruine

NE 5: Hauptbahnhof, Richtung Huttrop über Steeler Straße (u. a. Wasserturm, Schwanenbuschstraße, Dinnendahlstraße), bis Steele (u. a. Grendplatz), Steele Ost S-Bahnhof, dann nach Freisenbruch über Bürgerhaus Oststadt und Eiberg S-Bahnhof bis ins Hörsterfeld.

NE 6: Hauptbahnhof über Kronprinzen- und Moltkestraße nach Rellinghausen, von dort nach Überruhr und nach Kupferdreh

NE 7: Vom Hauptbahnhof über Elisabeth-Krankenhaus (Ruhrallee), dann nach Rüttenscheid (Cäcilien-, Rosa-, Paulinenstraße) und dann nach Heisingen.

NE 8: Vom Hauptbahnhof nach Rüttenscheid, Bredeney (u. a. Kruppallee, Seeblick), dann nach Werden, von dort nach Heidhausen, von dort nach Velbert bis zum Busbahnhof Velbert.

NE 9: Vom Hauptbahnhof über Holsterhausen (u . a. Planckstraße, Gemarkenplatz, Holsterhauser Platz), Margarethenhöhe, Haarzopf (Hatzper Straße).

NE 10: Vom Hauptbahnhof über Berliner Platz nach Frohnhausen (Kruppschule, Riehlpark, Onckenstraße u.a.), bis Grenze Mülheim (Rhein-Ruhr-Zentrum), dann Fulerum (Erbach).

NE 11: Vom Hauptbahnhof zu Rathaus, Berliner Platz, durch Altendorf bis Borbeck Süd Bahnhof, von dort nach Schönebeck und Frintrop, bis Stadtgrenze Oberhausen und Oberhausen Hauptbahnhof.

NE 12: Vom Hauptbahnhof über Berliner Platz und Altendorf (Kronenberg, Helenenstraße, Jahnplatz) bis Bergeborbeck Bahnhof, von dort durch Gerschede und Dellwig bis Borbeck Bahnhof.

NE 13: Von Hauptbahnhof über Rüttenscheider Stern bis Bredeney, Schuir (u.a. Wetteramt, Abzweig Flughafen), dann Kettwig: Teelbruch, u. a. Main- und Neckarstraße, Kettwiger Markt, Ringstraße, Kettwig Bahnhof.

NE 14: Bergeborbeck Bahnhof, über Altendorf und Frohnhausen, dann Holsterhausen (u. a. Klinikum und Gericht), dann Rüttenscheid (Paulinenstraße), dann Huttrop (Parkfriedhof, Dinnendahlstraße u. a.), dann Steele (S-Bahnhof), bis Kray (u. a. Süd Bahnhof, Mitte, Nord Bahnhof).

NE 15: Kray Nord Bahnhof, über u. a. Zeche Bonifacius, Portendieckstraße, Huestraße, nach Katernberg, u. a. Zollverein Nord, über Stankeitstraße u. a. nach Altenessen, dann über Sulterkamp und andere nach Borbeck bis Borbeck Bahnhof.

NE 16: Vom Hauptbahnhof über Berliner Platz bis Bergeborbeck, dann Gerschede und Bottrop Hauptbahnhof, bis Bottrop Berliner Platz.

