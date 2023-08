Ruhrbahn erneuert Weichen: Ersatzbusse auf Essener Linien

Essen-Altendorf/Schönebeck. Die Ruhrbahn richtet Baustellen in zwei Essener Stadtteilen ein. Womit Fahrgäste von Straßenbahnen und Bussen während der Bauzeit rechnen müssen.

Die Ruhrbahn erneuert mehrere Weichen an den Haltestellen Helenenstraße und Abzweig Aktienstraße – das hat Folgen für den Verkehr auf gleich fünf Straßenbahn- und vier Buslinien. Zwischen dem 12. und 14. August wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Betroffen sind die Tram-Linien 101, 103, 104, 105 und 106. Es gelten während der Bauarbeiten diese Regelungen:

Von der Helenenstraße über Rüttenscheid kommend endet die Linie 106 an der Haltestelle Rathaus Essen und setzt von dort aus wieder planmäßig als Linie 101 ein. Die Fahrgäste werden auf den Schienenersatzverkehr ab Steig 2 (oberirdisch) verwiesen, der Weg ist laut Ruhrbahn ausgeschildert. Die Busse fahren den regulären Linienweg der 106 bis zum Germaniaplatz. Für die Tram-Linie 101 fahren Busse zwischen den Haltestellen Philippusstift und Rathaus Essen, die zwischen Hamborner Straße und Kronenberg umgeleitet werden.

Wer normalerweise am Abzweig Aktienstraße ein- oder aussteigt, muss sich während der Bauarbeiten umstellen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Bahnen der Linie 103, die vom Knappschafts-Krankenhaus kommen, enden ebenfalls am Rathaus Essen. Zur Weiterfahrt müssen die Fahrgäste an Steig 2 in die Busse des Schienenersatzverkehrs umsteigen, der bis zur Wertstraße in Dellwig führt. Von Mülheim kommend endet die Tram 104 an der Haltestelle Grenze Borbeck, für die Weiterfahrt ist auch dort ein Schienenersatzverkehr bis zum Abzweig Aktienstraße eingerichtet. Die Linie 105 endet von der Finefraustraße kommend schon am Berliner Platz. Wer weiter fahren möchte, sollte schon am Rathaus in den Schienenersatzverkehr wechseln. Die Busse fahren von dort über den üblichen Linienweg bis zur Unterstraße nach Frintrop.

Baustellen der Ruhrbahn im Essener Westen: Haltestellen werden verlegt

Die Ruhrbahn weist alle Fahrgäste darauf hin, dass das Fahrtangebot reduziert wird. Der Schienenersatzverkehr für die Linien 101/106, 103 und 105 fährt am Wochenende ganztägig alle 30 Minuten und am Montag von 6 bis 19 Uhr alle 20 Minuten. Die Busse für die Linie 104 fahren ohne Einschränkungen im regulären Takt.

Außerdem gelten für mehrere Straßenbahnlinien sowie für Nachtbusse während der Bauzeit Haltestellenverlegungen. Ersatzhaltestellen für die verschiedenen Steige an der Helenenstraße sind ausgewiesen. Ebenso wird es teilweise Haltestellenverlegungen im Bereich Germanisplatz, Philippusstift und Fliegenbusch geben. Die Nacht-Express-Linie NE 12 wird bis zum 21. August in Fahrtrichtung Essen Hbf umgeleitet zwischen Hamborner Straße und Kronenberg. Die Regelungen sind im Detail für alle betroffenen Bus- und Tramlinien nachzulesen auf den Aushängen in den Fahrzeugen und unter ruhrbahn.de.

Fahrspuren und Parkplätze gesperrt

Anwohnerinnen und Anwohner der Aktienstraße und der Helenenstraße müssen mit Lärm durch nächtliche Bauarbeiten rechnen.

rechnen. Die Ruhrbahn erneuert im Bereich der Haltestelle Abzweig Aktienstraße und der Frintroper Straße, Höhe Haus-Nummer 97, vier Weichen und etwa 30 Meter Gleis sowie auch den Gleisschotter.

und der Frintroper Straße, Höhe Haus-Nummer 97, vier Weichen und etwa 30 Meter Gleis sowie auch den Gleisschotter. In Fahrtrichtung Frintrop sowie in Fahrtrichtung Innenstadt wird in dem Bereich die jeweils linke Fahrspur gesperrt . Der Parkstreifen in Fahrtrichtung Frintrop wird gesperrt und als Baulager genutzt.

. Der Parkstreifen in Fahrtrichtung Frintrop wird gesperrt und als Baulager genutzt. Auch an der Helenenstraße entfallen Parkplätze im Baustellenbereich.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen