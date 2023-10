Essen. Doku, Kurzfilm, Feature: Beim Ruhr Film Award sind Werke aus dem und übers Ruhrgebiet gefragt. Filmemacher können Beiträge für 2024 einreichen.

Noch rieselt das erste Herbstlaub von den Bäumen. Doch bald schon bittet das Snowdance Independent Film Festival in Essen zum nächsten cineastischen „Schneetanz“. Die zweite Auflage des Festivals für unabhängige Filmemacher steht bereits in den Startlöchern. Und der Wettbewerb mit Filmschaffenden aus der ganzen Welt will auch die Kreativen im Ruhrgebiet in diesem Jahr noch stärker einbinden. Der „Ruhr Film Award“, den das Independent Film Festival gemeinsam mit der WAZ auslobt, wird deshalb im kommenden Jahr im noch größeren Rahmen präsentiert. Ein Mediavolumen im Wert von 10.000 Euro warten auf die Gewinner. Beiträge können unter waz.de/ruhr-film-award. eingereicht werden.

Zur Premiere des „Snowdance“-Festivals im Januar 2023 gab es bereits einen ersten großen Auftritt für die heimische Filmszene. Die Preisverleihung des Wettbewerbs – ausgeschrieben für den besten Film der letzten zwei Jahre aus dem Ruhrgebiet – lockte so viel Publikum an, dass das kuschelige „Sabu“-Kino in der Lichtburg die vielen Besucher gar nicht fassen konnte. Deshalb wird das Ruhr-Film-Award-Finale beim nächsten Snowdance-Festival (25. Januar bis 2. Februar 2024) ins größere Astra-Kino verlegt: Mehr Platz für Filmkunst aus dem und über das Ruhrgebiet.

Gewinnerfilm mit prominenter Besetzung von Anna Schudt bis Aljoscha Stadelmann

Als erster Sieger vom Platz ging im vergangenen Jahr der TV-bekannte Schauspieler Moritz Führmann mit seinem witzigen Kurzfilm-Beitrag „Letzte Ausfahrt Oberhausen“. Der skurril-witzige, pointenstarke Streifen um einen runtergerockten Schauspieler, der nach Oberhausen zurückkehrt, um verzweifelt Geld für seine Spielschulden zusammenzukratzen, begeisterte die Jury und das Publikum. Die mit Aljoscha Stadelmann, Elena Uhlig, Christian Erdmann, Christian Hockenbrink und der ehemaligen „Tatort“-Kommissarin Anna Schudt prominent besetzte Ruhrgebietskomödie setzte sich im vergangenen Jahr gegen die Konkurrenten „Pit“ von Mike Linde und „Yael“ von Tim Gralke durch.

Für das Snowdance Independent Film Festival 2024 sind nun neue Ideen gefragt. Kreative können sich noch bis Ende November bewerben. Das sind die Einreich-Kriterien: Der Film muss einen Bezug zum Ruhrgebiet haben, das heißt, er muss mindestens zu 50 Prozent im Ruhrgebiet gedreht worden sein und/oder mindestens zu 50 Prozent dort spielen und/oder das Team muss größtenteils aus dem Ruhrgebiet stammen. Der Film darf nicht älter als zwei Jahre sein. Der Film muss nicht unbedingt „independent“ produziert worden sein, sondern kann auch im Rahmen einer üblichen Filmproduktion entstanden sein. Er kann entweder dokumentarisch oder als Feature angelegt sein. Er kann ein Kurzfilm (maximal 25 Minuten) oder ein Langfilm (ab 60 Minuten) sein.

