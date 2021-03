Ruhestörer in Essen-Werden beleidigen Polizisten übelst

Essen. Zwei Männer in Essen-Werden stören zuerst durch Musiklärm. Dann legen sie sich auch noch mit Beamten des Ordnungsamtes und der Polizisten an.

Zwei mutmaßliche Ruhestörer in Essen-Werden haben zuerst zwei Beamten des Ordnungsamtes die Tür vor der Nase zugeschlagen und danach auch noch Polizisten bedroht und übelst beschimpft.

Der Einsatz begann am Freitagabend (26. Februar) gegen 19.20 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, bestreiften zwei Beamte des Kommunalen Ordnungsdienstes routinemäßig den Friedhof Werden. Sie hätten dabei laute Musik vernommen und ein Wohnhaus in der Forstmannstraße als Quelle ausmachen können.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Als sie in Absprache mit der Polizei-Leitstelle kontrollieren wollten, ob in der Wohnung gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen wurde, hätten zwei Männer in der Wohnung barsch reagiert. Sie wollten ihre Personalien nicht preisgeben und kündigten an, dass sie noch eine zweistellige Anzahl von Gästen erwarteten. Dann schlugen sie die Haustür zu.

Leitstelle der Polizei schickte Bereitschaftspolizisten als Unterstützung

Das Team des Ordnungsamtes sei davon ausgegangen, dass in dem Haus eine größere Anzahl von Menschen zu einer Feier zusammengekommen sei und damit ein Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung vorliege.

Die alarmierte Leitstelle schickte daraufhin Kräfte der Einsatzhundertschaft nach Werden, die die städtischen Mitarbeiter schon seit Monaten bei Corona-Kontrollen unterstützen. Die Bereitschaftspolizisten hätten mehrfach geklingelt und geklopft, doch zunächst wurde auch ihnen nicht geöffnet.

Erst nach geraumer Zeit öffneten der 41 Jahre alte Wohnungsinhaber und ein 45-jähriger Düsseldorfer, beide nach Polizeiangaben leicht alkoholisiert, die Tür. Weitere Personen entdeckten die Beamte nicht.

Männer fingen an die Polizisten mit dem Smartphone zu filmen

Als mildeste Maßnahme, so heißt es, entschieden sich die Beamten, in den Geldbörsen der Männer nach ihren Ausweispapieren zu suchen. Der Wohnungsinhaber habe begonnen, die polizeilichen Maßnahmen mit seinem Smartphone zu filmen. Gleichzeitig habe er angekündigt, das Bildmaterial in sozialen Medien teilen zu wollen.

Die Beamten wiesen ihn daher auf mögliche strafrechtliche Konsequenzen hin. Als die Beamten das Haus verlassen hatten, beleidigte der 41-Jährige sie als rechtsextreme Polizisten. Die Polizisten stellten Strafantrag wegen Beleidigung.

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!