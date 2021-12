Rüttenscheider Straße: Linken-Fraktion fordert Abbiegezwänge

Essen-Rüttenscheid. Die Essener Linken-Ratsfraktion fordert, Abbiegezwänge auf der Rüttenscheider Straße umzusetzen. Das könne zunächst auch probeweise geschehen.

In der Diskussion um mögliche weitere Einschränkungen für Autofahrer auf der Rüttenscheider Straße hat sich die Ratsfraktion der Linkspartei zu Wort gemeldet. Man fordere „endlich Entscheidungen zum Umbau der Rüttenscheider Straße zu einer Fahrradstraße, die den Namen verdient, zu treffen“, heißt es in einer Mitteilung.

Schon vor der Einrichtung der Fahrradstraße habe ein Verkehrsgutachter belegt, dass der Autoverkehr vor allem im mittleren, engen Teilstück der „Rü“ zwischen Rüttenscheider Stern und Martinstraße reduziert werden müsse. Diese Erkenntnis sei nach gut einem Jahr Laufzeit sowohl durch die Verkehrsuntersuchung der Stadt als auch durch Aussagen der Polizei bestätigt worden. „Wenn Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) die nötigen Schlussfolgerungen aus dieser Situation nicht ziehen will, so ist das reinste Auto-Lobby-Politik,“ so Wolfgang Freye, der für die Linken im Planungsausschuss sitzt.

Essener Linken-Fraktion: Abbiegewänge probeweise umsetzen

Die Ratsfraktion der Linken hatte in der vergangenen Ratssitzung einen Antrag gestellt, in dem sie die Verwaltung aufforderte, den vom Gutachter vorgesehenen Abbiegezwang im mittleren Bereich der Rü umzusetzen. Das könne auch durch Einbahnstraßenregelungen geschehen, gegebenenfalls in gegenläufiger Richtung, heißt es in der Mitteilung der Fraktion.

Der Antrag wurde in den Verkehrs- und Planungsausschuss geschoben und soll im Februar nächsten Jahres erneut im Rat behandelt werden. Bis dahin sei es eine Option, die vorgeschlagene Regelung probeweise einzusetzen, so die Linken-Fraktion. Eine testweise Einrichtung von Abbiegezwängen soll auch Verkehrsdezernentin Simone Raskob (Grüne) vorgeschlagen, dafür aber eine Absage von OB Kufen erhalten haben. Freye: „Abwarten ist keine gute Option, vor allem weil es wieder deutlich macht, welchen Stellenwert die von allen Seiten angeblich gewollte Verkehrswende wirklich hat.“

Die Stadt plant derweil, „in der ersten Jahreshälfte 2022 zu einer fachlich fundierten Empfehlung zu kommen“, hieß es in der Verwaltungsvorlage, die der zuständige Fachausschuss des Stadtrates am 25. November beriet.

