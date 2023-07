Rüttenscheider Restaurant Rotisserie du Sommelier schließt

Essen-Rüttenscheid. Nach fast 20 Jahren schließt das Rüttenscheider Lokal Rotisserie du Sommelier am 5. August. Das Ende soll das aber nicht sein. Wie es weitergeht.

Fast zwei Jahrzehnte lang wurde in der Rüttenscheider Rotisserie du Sommelier modern-französische kombiniert mit bodenständiger westfälischer Küche serviert. Jetzt schließt das Restaurant seine Türen. Am Samstag, 5. August, ist es zum letzten Mal geöffnet. Laut Inhaber Thomas Friedrich spielen in die Schließung mehrere Gründe hinein, zu denen er sich aber nicht äußern möchte.

„Nach knapp zwei Jahrzehnten geht die Erfolgsgeschichte der Rotisserie am Samstag, 5. August 2023, zu Ende“, schreibt das Team der Rotisserie auf seiner Facebook-Seite. „Ein riesiges Merci Beaucoup schon jetzt an unsere wunderbaren Gäste, das aktuelle großartige Team und ehemalige formidable Mitarbeiter.“ Mit der Schließung soll die Geschichte des Restaurants allerdings nicht enden.

Aktueller Küchenchef übernimmt die Rotisserie du Sommelier in Essen-Rüttenscheid

Hans Robert Lange Rodriguez, der aktuelle Küchenchef, will die Rotisserie du Sommelier übernehmen und mit neuem Konzept wiedereröffnen. Erst einmal sollen die Räumlichkeiten nach dem 5. August aber umgebaut werden. Die Wiedereröffnung ist für Oktober dieses Jahres geplant. „Wir wünschen Hans für seinen Lebenstraum, das eigene Restaurant, viel Erfolg und alles Glück dieser Welt“, heißt es auf der Facebook-Seite der Rotisserie.

Hans Robert Lange Rodriguez ist derzeit als Küchenchef im Rüttenscheider Restaurant Rotisserie du Sommelier tätig. Bald wird er das Lokal übernehmen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE/Fotoservices

Lange Rodriguez löste 2022 Andre Kauke als Küchenchef in der Rotisserie ab. 2013 bis 2015 hatte er bereits seine Ausbildung in dem Lokal an der Wegenerstraße 3 absolviert. Im Anschluss arbeitete der Koch mit bolivianischen Wurzeln unter anderem in zwei Sternerestaurants der Umgebung und absolvierte seinen Küchenmeister am „Basque Culinary Center“ im spanischen Bilbao. Nach einem selbstständigen Hotelprojekt in Bolivien war er außerdem als Küchenchef im Mülheimer Restaurant Am Kamin tätig.

Rüttenscheider Restaurant Rotisserie du Sommelier erhielt mehrere Auszeichnungen

Die Rotisserie du Sommelier hat in den Jahren ihres Bestehens unter anderem Auszeichnungen in renommierten Restaurantführern wie dem Feinschmecker oder Gault & Millau und regelmäßige Michelin-Empfehlungen erhalten. Wer hofft, vor der Schließung noch einmal in dem Lokal essen zu können, den muss Inhaber Thomas Friedrich enttäuschen: „Wir sind an jedem Tag ausgebucht.“

