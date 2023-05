Rüttenscheider Reality-Star zieht ins „Sommerhaus der Stars“

Walentina Doronina aus Essen-Rüttenscheid war schon in einigen TV-Formaten zu sehen. Mit ihrem Verlobten Can Kaplan nimmt sie nun an der RTL-Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ teil.

Essen-Rüttenscheid. Die Rüttenscheider TV-Bekanntheit Walentina Doronina wird bald wieder bei RTL zu sehen sein: Zurzeit dreht sie für das „Sommerhaus der Stars“.

Fans des Reality-TV kennen die Rüttenscheiderin Walentina Doronina aus vielen Formaten. Zuletzt zog sie bei „Promi Big Brother“ in den Container. Nun ist klar: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Can Kaplan macht die 23-Jährige in der RTL-Reality-Sow „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ mit. Das gab der Sender bekannt. Laut RTL-Mitteilung laufen die Dreharbeiten seit Montag, 15. Mai.

Beim „Sommerhaus der Stars“ ziehen acht Promi-Paare in eine wenig komfortable Herberge ein. Sie leben dort zusammen, werden von Kameras begleitet und treten in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Wer beim Spiel gewinnt, ist bei der nächsten Entscheidung automatisch vor dem Auszug aus dem Sommerhaus geschützt. Alle anderen können von den übrigen Promi-Paaren herausgewählt werden. Das Gewinnerpaar bekommt 50.000 Euro.

„Sommerhaus der Stars“: RTL verspricht „beinharten Beziehungshärtetest“

„In Konkurrenzsituation erleben die Paare in der RTL-Show ‘Das Sommerhaus der Stars’ Gruppendynamiken, den Beginn neuer Freund- und Feindschaften und einen beinharten Beziehungshärtetest“, heißt es in der Mitteilung von RTL. Und weiter: „Kurzum: ein unterhaltsamer Wettbewerb um Geld, einen Titel und die eigene Partnerschaft. Beim wem liegen die Nerven blank? Wo ist die Psyche platt und wer hat sogar seinen Partner satt? Wer hält zusammen? Wer bleibt zusammen?“

Neben Doronina und Kaplan ziehen das Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest, die Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz, die Unternehmerin Claudia Obert und ihr Partner Max Suhr, das Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu, der Partyschlagersänger Tim Toupet und Partnerin Carina Crone, Justine Dippl (Exfrau des Dschungelkönigs Joey Heindle) und Arben Zekic sowie die Soapstars Pia Tillmann und Zico Banach ins Sommerhaus ein.

Reality-Star Walentina Doronina aus Rüttenscheid machte bei vielen Formaten mit

Walentina Doronina hat unter anderem schon bei den Reality-TV-Shows „Ex on the Beach“, „Are You The One – Realitystars in Love“ und „Reality Shore“ mitgemacht. Auch mit ihrem Partner Can Kaplan sammelte sie bereits gemeinsame TV-Erfahrung. In diesem Jahr gewannen die beiden eine Promi-Edition der Sat-1-Show „Mein Mann kann“, bei denen Frauen an einem Spieltisch um die Aufgabe pokern, die einer der Männer dann ausführen muss – zum Beispiel einen Cocktail mit über 20 geschmacklich wenig harmonierenden Zutaten trinken. Kaplan hatte Doronina Ende 2022 live im Fernsehen einen Heiratsantrag gemacht. Das Paar lebt zusammen in Rüttenscheid.

Laut RTL wird Staffel 8 von „Das Sommerhaus der Stars“ im Spätsommer bei RTL und beim Streamingdienst RTL + ausgestrahlt.

