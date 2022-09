Rüttenscheider Lokal: Warum das Meat nie wieder eröffnete

Essen-Rüttenscheid. 2019 wechselte das beliebte Essener Restaurant Meat den Besitzer. Seitdem stehen die Räumlichkeiten an der Rüttenscheider Brücke leer.

Das Steak- und Burgerrestaurant Meat an der Rüttenscheider Brücke war lange ein beliebter Treffpunkt. Doch mittlerweile stehen die Räumlichkeiten an der Rüttenscheider Straße 154 schon seit Jahren leer. Nicht wenige fragen sich, warum dort nie wieder ein Gastronomie-Betrieb eröffnet hat.

Im Jahr 2019 stieg der bekannte Essener Gastronom Franco Giannetti in das Lokal ein, das sich im Erdgeschoss des großen Bürogebäudes zwischen Rüttenscheider Straße und Alfredstraße befand. Zu Zeiten, als der Rüttenscheider Weinhändler und Gastronom Frank Schikfelder („Alte Metzgerei“) das Meat führte, war es gut besucht und wurde auch für Konzerte und größere Veranstaltungen genutzt.

Konzession für Rüttenscheider Restaurant ist erloschen

Die neuen Besitzer des „Meat“ gerieten dann rasch mit dem Vermieter in einen Streit über bauliche Veränderungen, der sich schon so lange hinzieht, dass inzwischen die Konzession erloschen ist. Folge: Ein Gastronomiebetrieb wird an diesem Ort wohl so schnell nicht mehr öffnen können, gut möglich sogar, dass dies nie mehr geschieht.

Der Mietvertrag ist längst gekündigt, doch noch immer prozessieren beide Parteien gegeneinander. Eigentümerin des Gebäudes ist die AIK Immobilien-Investment GmbH. Während Giannetti betont, die Immobilienfirma habe ihm einen hohen finanziellen Schaden verursacht, weist diese jegliche Schuld zurück. Eine Sprecherin erklärte, wegen des laufenden Verfahrens könne man keine genauen Angaben zum Sachverhalt machen. Das Unternehmen habe aber alles getan, um den Gastronomiebetrieb in seinem Haus zu unterstützen.

