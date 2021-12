Rüttenscheider Jazzclub hat einen neuen musikalischen Leiter

Essen-Rüttenscheid. Ab Januar 2022 übernimmt der Bassist Caspar van Meel die musikalische Leitung des Rüttenscheider B.S.E. Jazzclubs. Das sind seine Pläne.

Der B.S.E. Jazzclub hat eine neue musikalische Leitung: Ab dem kommenden Jahr hat der Bassist Caspar van Meel das Heft in der Hand. Der 42-Jährige hatte bereits 2017 die musikalische Leitung der Reihe inne. Nun kehrt er zurück, wenn der Jazzclub im Januar 2022 seine Livekonzerte in der Villa Rü unter Corona-Bedingungen fortsetzt.

Der 1979 im niederländischen Amersfoort geborene van Meel hat zunächst den Master of Arts and Culture mit Schwerpunkt Philosophie an der Universität Maastricht abgeschlossen, anschließend widmete er sich vollständig der Musik. Er studierte Kontrabass am Conservatorium Maastricht bei Jan van de Boomen und Carol Hart (Amsterdam Concertgebouw Orchester). Dann verschlug es ihn ins Ruhrgebiet: Er studierte an der Folkwang-Universität Kontrabass und lebte zehn Jahre in Essen.

Bassist über Essen: Viele spannende Künstler in der Region

„In dieser Zeit habe ich eine hohe Affinität zur Stadt entwickelt“, erzählt van Meel. „Essen ist zentral gelegen, man ist schnell überall und kann viel spielen.“ Nicht zuletzt gebe es hier viele spannende Musikerinnen und Musiker. Als Lutz Felgner, Veranstalter der Jazzreihe, auf ihn zugekommen sei, habe er deshalb nicht zweimal überlegen müssen. „Die Reihe ist eine gute Gelegenheit, um Sachen auszuprobieren und Künstlern aus der Region eine Bühne zu geben“, so van Meel.

Für das erste Halbjahr 2022 setzt der musikalische Leiter den Fokus auf Gitarrenklänge. „Ich spiele sehr gern mit Gitarristen zusammen“, sagt er. Zuletzt hat er mit der Jazz-Gruppe Trey eine gemeinsame CD herausgebracht. Für den Jazzclub in Rüttenscheid hat er nun Bands zusammengestellt, die von unterschiedlichen Gitarristen geprägt werden. „So soll ein Gitarrenfestival mit großer Bandbreite entstehen“, kündigt der B.S.E. Jazzclub an.

Rüttenscheider Jazzclub will breites stilistisches Spektrum anbieten

Das stilistische Spektrum, so der Veranstalter weiter, reicht von traditionellen Klängen bis hin zu Latin, Weltmusik, rockiger und grooviger Musik, Modern Jazz und Contemporary Jazz. Van Meel ist vor allem froh, dass er nach vielen coronabedingten Pausen endlich wieder loslegen kann. „Ich lebe von der Musik und von Konzerten. Deshalb war die Zeit natürlich sehr hart, vor allem, weil sich die Regeln so oft geändert haben und man sich immer wieder neu orientieren musste“, sagt er.

Mit verschiedenen eigenen Gruppen trat van Meel bereits bei nationalen und internationalen Festivals auf, etwa dem North Sea Jazz Festival, der WDR Jazz Night und den Leverkusener Jazztagen. Außerdem wird er regelmäßig für Theater- und Studioproduktionen engagiert, komponiert Musik und arbeitet als Musikpädagoge. Zuletzt setzte er das Jazz-Projekt „The Satie Project: a Time Remembered“ um. Dabei begleitete ihn ein Filmteam.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen