Rüttenscheider Concept-Store bietet Upcycling-Workshops an

Essen-Rüttenscheid. Bei Casale Living in Essen kann man aufbereitete Vintage-Möbel kaufen – und bald auch seine eigenen alten Schätzchen wieder in Schuss bringen.

Alte Möbel im Landhaus-Stil verkauft Barbara Battista (42) seit April in ihrem Laden Casale Living an der Rüttenscheider Straße 241. In einer Werkstatt hinter dem Geschäft bereitet sie die Stücke, die bis zu 100 Jahre auf dem Buckel haben, selbst wieder auf. Ab Ende September kann man seine alten Schätzchen in dem Concept Store selbst wieder in Schuss bringen: Dann starten die Upcycling-Workshops bei Casale Living. Auch einen Workshop für Eltern und Kinder soll es geben.

Die Leidenschaft für alte Möbel trägt Battista bereits lange in sich. „Das war schon immer mein Hobby. Früher habe ich gemeinsam mit meiner Mutter alte Sachen fertiggemacht. Mein Herz hängt daran“, erzählte die 42-Jährige, die zuvor als Immobilienmaklerin gearbeitet hatte, zur Eröffnung im Gespräch mit unserer Redaktion.

Rüttenscheider Laden Casale Living: Alte Möbel kommen aus Dänemark

Die Möbel kauft sie auf Märkten und in Hallen in Dänemark, jedes Stück sucht sie selbst aus und schaut es sich vorher genau an. Darüber hinaus gibt es bei Casale Living auch andere Einrichtungsgegenstände, Dekoration und Feinkost zu kaufen. Nachdem das bunte italienische Porzellan weniger stark nachgefragt war, hat Battista auch hier auf dänisches Design umgestellt.

Bei Casale Living in Essen-Rüttenscheid gibt es alte Möbel, die Inhaberin Barbara Battista in Dänemark kauft und selbst wieder aufbereitet. Foto: Battista

Zurzeit wird die Werkstatt hinter dem Laden saniert. Wenn sie fertig ist, soll es möglich sein, sich Möbel vor der Aufbereitung auszusuchen und dann etwa zu bestimmen, in welcher Farbe sie gestrichen werden. Bei den Upcycling-Workshops können Kundinnen und Kunden selbst kleine Möbelstücke wie Nachttische oder Stühle mitbringen. Battista zeigt ihnen dann, wie sie sie wieder aufhübschen können.

Inhaberin zieht positive Bilanz nach dreieinhalb Monaten in Rüttenscheid

Für die Aufbereitung sind verschiedene Schritte nötig. Die Möbel werden abgewaschen und entfettet, dann geschleift – erst gröber, dann feiner –, anschließend abgeklebt, grundiert, gestrichen und versiegelt. In den Eltern-Kind-Workshops können auch ganz junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Hilfe ihrer Mütter und Väter Hand anlegen. Diese Kurse sind für Kinder ab vier Jahren geeignet. „Dann können sie beispielsweise schon etwas schleifen“, so Battista. Ab Oktober soll es außerdem Kunstausstellungen und Weinverkostungen geben – unter anderem stellt der Künstler Werner Kölker aus.

Auch andere Einrichtungsgegenstände – zum Beispiel Geschirr – kann man im Concept-Store Casale Living in Essen-Rüttenscheid kaufen. Foto: Battista

Nach dreieinhalb Monaten an der „Rü“ zieht Battista eine durchweg positive Bilanz: „Seit dem ersten Tag ist es super gelaufen.“ Ihre Kundschaft sei etwa zwischen 30 und 60 Jahre alt, besonders beliebt seien eintürige Schränke, die man beispielsweise in die Diele stellen könne. „Ich habe auch schon einige Stammkunden. Viele kommen aus dem Essener Süden, manche aber auch aus umliegenden Städten wie Oberhausen“, berichtet die 42-Jährige.

Auf Anfrage kommt Battista zu Kundinnen und Kunden nach Hause und erstellt mit ihnen ein Farbkonzept für ihre vier Wände, die passende Farben können sie dann bei Casale Living kaufen. „Viele haben Hemmungen, ihre weißen Wände zu streichen und fürchten, dass der Raum dann zu dunkel wird“, ist ihre Erfahrung, „aber tatsächlich können auch dunkle Räume intensive Farben vertragen.“

Die Workshops bei Casale Living werden immer samstags von 15 bis 18 Uhr stattfinden. Der erste ist für den 30. September geplant. Interessierte finden später weitere Termine auf der Website, bei Instagram und Facebook sowie auf einem Aushang im Schaufenster.

