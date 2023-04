Rüttenscheider Boutique „Traum in Tüten“ lädt zum Trödel

Essen-Rüttenscheid. Beim Trödelmarkt der Rüttenscheider Boutique „Traum in Tüten“ gibt es Schätze von und für Kundinnen zu kaufen. Wie man mitmachen kann.

Die Rüttenscheider Boutique „Traum in Tüten“ (Hedwigstraße 8) lädt zum dritten Mal zu einem Trödelmarkt ein. Kundinnen und Kunden können Schätze aus ihrem Kleiderschrank abgeben, die dann zum Verkauf angeboten werden. Das Event findet am Freitag, 7. Mai, von 11 bis 17 Uhr statt. Einen regulären gewerblichen Verkauf gibt es an diesem Tag nicht.

„Die Kleiderschränke sind voll und manch ein Schatz wurde liebevoll getragen oder wird noch liebevoll mit Etikett hängen gelassen und gepflegt, wird jedoch nie getragen oder man hat einfach einen Fehlkauf getätigt?“, heißt es in der Ankündigung des Trödelmarktes. „Warum nicht andere Mode-Liebhaber glücklich machen, etwas Nachhaltiges tun und dann vielleicht sich selbst etwas gönnen?“

Trödelmarkt in Rüttenscheid: Kunden können fünf Teile anbieten

Das Ganze funktioniert so: Angemeldete Kundinnen und Kunden können je fünf Lieblingsteile anbieten. Anmelden kann man sich per WhatsApp-Nachricht an die Nummer 0201 80057626 unter dem Kennwort „Trödel“. Dabei gibt man auch seinen Wunschpreis an. Für den Erlös erhält man dann einen Gutschein „Traum in Tüten“ eingelöst werden kann.

Bei der Veranstaltung warten auch Getränke und Snacks auf die Gäste: Es gibt eine Kaffeebar von Bohnenkartell und Leckereien von der Blond Bakery. Der Smilestore bereitet kleine Überraschungen für die Gäste vor.

