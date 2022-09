Rüttenscheid: Warum das Café Mondrian immer noch leer steht

Essen-Rüttenscheid. Zum Jahreswechsel 2021/22 schloss das Rüttenscheider Café Mondrian nach über 30 Jahren. Seitdem scheint sich nicht viel zu tun. Woran das liegt.

Wer an den Fensterscheiben des Café Mondrian vorbeilief, der blickte lange auf eine Baustelle. Kabel hingen aus der Decke, Leitern standen herum, die Einrichtung fehlte. Mittlerweile verbirgt eine große Reklame den Blick ins Innere. Franco Giannetti, der neuen Betreiber, will nach eigenen Angaben spätestens zum Ende des Jahres mit den Umbauarbeiten an der beliebten Rüttenscheider Gastronomie-Location fertig werden. 2023 könnte das umgestaltete Lokal demnach öffnen.

Zum Jahreswechsel hatte das Café Mondrian nach 33 Jahren geschlossen. Betreiber Dirk Volkmer hätte gern noch weitergemacht. Doch weil er während der Corona-Zeit die Miete nicht mehr bezahlen konnte, erhielt er im Mai 2021 die fristlose Kündigung. Die Corona-Hilfen des Bundes hatte er nicht rechtzeitig erhalten, um fristgerecht zu zahlen. Über Verzögerungen bei der Auszahlung der staatlichen Corona-Hilfen hatten zu dieser Zeit einige Gastronomen geklagt.

Café Mondrian gab es seit 1988 in Essen-Rüttenscheid

Viele Essenerinnen und Essener kennen das Mondrian wegen seiner zentralen Lage nahe des Rüttenscheider Sterns (Rüttenscheider Straße 113). 1988 wurde es eröffnet. Über die Jahre fanden dort auch viele Partys statt. Nicht zuletzt ist es eines der wenigen Cafés der Rüttenscheider Straße mit einer relativ offenen Lage und nach Südwesten orientierten Außenplätzen. Manchmal lässt sich hier schon im Februar und noch im November die Sonne genießen. Auch aus diesem Grund zögerte der bekannte Essener Gastronom Franco Giannetti nicht lange, das Ladenlokal zu übernehmen, um dort sein achtes Essener Restaurant zu eröffnen.

„Man hat mir den Standort angeboten und ich habe sofort zugesagt“, betonte er im Dezember 2021 im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist die schönste Lage in ganz Rüttenscheid.“ Giannetti plant, das Lokal mit einem Ganztagskonzept zu betreiben: Frühstück, Mittagessen und Abendessen soll es geben. Aktuell fragen sich Anwohner allerdings, wann es denn soweit sein soll. Denn seit über neun Monaten steht das Café mittlerweile leer. Eine lange Zeit, selbst in Zeiten von Materialmangel und Lieferschwierigkeiten.

Lokal „Meat“ in Essen-Rüttenscheid: Konzession erloschen, Gerichtsverfahren läuft

Auf Anfrage erklärt der Gastronom, er habe von Anfang an ein Jahr für die Renovierung des Lokals eingeplant – denn es sei klar gewesen, dass Handwerker schwierig zu bekommen sein. „Aktuell warte ich noch auf den Fensterbauer und auf die Markise“, sagt Giannetti. Es handele sich um Firmen aus den Niederlanden. Alles andere, von der Elektronik bis zu den Gasleitungen, sei schon fertig. Es fehle nur noch das Kleininventar.

Ein anderes Projekt des Gastronomen, dessen Umsetzung sich ebenfalls über Monate hinzog und schließlich scheiterte, endete vor Gericht. Im Jahr 2019 stieg Gianetti beim Steak- und Burgerrestaurant „Meat“ an der Rüttenscheider Brücke ein, das sich im Erdgeschoss des großen Bürogebäudes zwischen Rüttenscheider Straße und Alfredstraße befand. Zu Zeiten, als der Rüttenscheider Weinhändler und Gastronom Frank Schikfelder („Alte Metzgerei“) das Meat führte, war dieses ein beliebter Treffpunkt, genutzt auch für Konzerte und größere Veranstaltungen.

Die neuen Besitzer des „Meat“ gerieten dann rasch mit dem Vermieter in einen Streit über bauliche Veränderungen, der sich schon so lange hinzieht, dass inzwischen die Konzession erloschen ist. Folge: Ein Gastronomiebetrieb wird an diesem Ort wohl so schnell nicht mehr öffnen können, gut möglich sogar, dass dies nie mehr geschieht. Der Mietvertrag ist längst gekündigt, doch noch immer prozessieren beide Parteien gegeneinander.

Eigentümerin des Gebäudes ist die AIK Immobilien-Investment GmbH. Während Giannetti betont, die Immobilienfirma habe ihm einen hohen finanziellen Schaden verursacht, weist diese jegliche Schuld zurück. Eine Sprecherin erklärte, wegen des laufenden Verfahrens könne man keine genauen Angaben zum Sachverhalt machen. Das Unternehmen habe aber alles getan, um den Gastronomiebetrieb in seinem Haus zu unterstützen.

