SPD in Holsterhausen will Lieferverkehre verringern

Holsterhausen. Die freien Gewerbeflächen an der Schederhofstraße bieten reichlich Entwicklungspotenzial, sagt Benno Justfelder, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Holsterhausen. Das Gebiet eigne sich, um einen Standort für Innenstadtlogistik anzusiedeln. Vorbild ist für den Sozialdemokraten das Unternehmen „in-charge“ aus Düsseldorf. Es bündelt in einer Lagerhalle im Hafen der Landeshauptstadt die Anlieferung von Waren für eine Vielzahl an Unternehmen, die in der Regel einmal am Tag und nicht mehrfach ihre Pakete erhalten. Auf diese Weise könne der Stadtverkehr erheblich verringert werden, so Justfelder. Übertrage man das Modell auf Essen, könnten vor allem Firmen und Geschäfte in Holsterhausen, Rüttenscheid und Frohnhausen Nutznießer sein. Denn die Stadtteile liegen in direkter Nähe zur Scheder- hofstraße, sagt Justfelder.

Quartiersmanager engagieren

Sich um die Zukunft dieses Wirtschaftsstandortes zu kümmern, gehöre zum Programm für den bevorstehenden Kommunalwahlkampf, sagt der Ortsvereinsvorsitzende und nennt noch weitere Aufgabenfelder, denen sich die SPD zuwenden wolle. Um den Stadtteil nach vorne zu bringen, soll ein Quartiersmanager engagiert werden. Städte wie Gelsenkirchen hätten mit solchen Fachleuten gute Erfahrungen gewonnen, erklärt Justfelder. Eine solche Stelle lasse sich zum Teil durch Fördergelder finanzieren.

Sorge bereite der Leerstand einiger Mehrfamilienhäuser im Stadtteil, „eines davon sogar im Ortskern“. Der Stadt habe man die Gebäude gemeldet. „Wir bleiben am Ball, denn die Situation darf kein Dauerzustand bleiben“.

Den steigenden Mietpreisen in Holsterhausen wende man ein besonderes Augenmerk zu, sagt Justfelder, der Stadtteil sei nun mal ein gefragtes Wohngebiet. Die Cranachhöfe mit einem gelungenen Wohnungsmix tragen zur Attraktivität von Holsterhausen bei, so der Vorsitzende.

Mehr Streuwiesen im Stadtteil

Darüber hinaus fordert die SPD mehr Grün und Streuwiesen auf öffentlichen Flächen, um einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten. Hinsichtlich der Parkplatzprobleme zeichne sich keine schnelle Lösung ab. Notwendig sei allerdings ein Parkleitsystem, das die Stadt einrichten solle.

An der Umwandlung der Gemarkenstraße in eine Fahrradstraße führe kein Weg mehr vorbei, meinte Justfelder. Damit werde die Hauptachse im Stadtteil zur Vorfahrtsstraße. Das bedeute ein erhöhtes Unfallrisiko. Daher sei die Stadt gefordert, die Geschwindigkeit zu kontrollieren. .