Rüttenscheid. Für das „Mittendrinn“ an der Klarastraße in Essen-Rüttenscheid sind die Tage gezählt. Nun musste Wirt Stefan Romberg die Silvesterparty absagen.

Silvesterparty in einer Rüttenscheider Kult-Kneipe fällt aus

Jetzt geht doch alles ganz schnell: Für die Rüttenscheider Kult-Kneipe Mittendrinn sind die Tage gezählt. Vor einigen Wochen hatte Gastwirt Stefan Romberg angekündigt, dass er sich zum Jahresende von dem Lokal an der Klarastraße trennen wird. Silvester sollte die große Abschiedsparty steigen. Nun hat er eine weitere schlechte Nachricht: Auch die Silvesterparty wird es nicht geben. „Leider haben sich die Ereignisse überschlagen. Wegen Personalmangels werden wir im Mittendrinn Silvester geschlossen haben“, teilt Romberg mit.

Die letzte Sause im Mittendrinn unter dem Motto „Schluss mit lustig“ soll nun am Samstag, 28. Dezember, ab 19 Uhr steigen. Romberg hat aber noch eine besondere Empfehlung: „Wer meine Frau und mich noch mal an der Theke arbeiten sehen möchte, der sollte Heiligabend ab 22 Uhr zum großen Freundestreffen reinschauen.“

Komiker Fips Asmussen besucht die „Heimliche Liebe“ in Essen-Bredeney

Künftig will sich der Gastwirt auf den Betrieb seines Ausflugslokals „Heimliche Liebe“ in Bredeney konzentrieren. Schon jetzt kündigt er ein Highlight 2020 an: Am 8. Februar wird sich ab 20 Uhr Komik-Veteran Fips Asmussen hier blicken lassen (Tickets 34 Euro).

Kürzlich hatte Stefan Romberg zudem bekannt gegeben, dass er plant, bei der Kommunalwahl 2020 für die Partei „Die Partei“ sowohl für den Rat als auch für die Bezirksvertretung II (u.a. Rüttenscheid) zu kandieren.