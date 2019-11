Parkplätze im Südviertel werden für Ladezone gesperrt

An der Kindlingerstraße, seitlich der Gebäude der Huyssenallee 99 bis 103, werden die Bewohnerparkplätze künftig in der Zeit von 10 bis 15 Uhr zugunsten einer Ladezone aufgehoben. Dieser Vorschlag wurde nun mit viel Diskussion in der Bezirksvertretung I beschlossen.

Denn: Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, werktags zu den Ladenöffnungszeiten der beiden Geschäfte Jaloucity und Matratzen Concord die Bewohnerparkplätze zu sperren, damit sowohl Lieferanten als auch Abholer eine Fläche zum Ent- und Beladen sperriger und schwerer Ware hätten.

CDU fordert mehr Rücksicht auf Anwohner

Für zu überzogen befand Peter Valerius, Fraktionsvorsitzender des CDU im Bezirk I, diesen Vorschlag. Er erinnerte daran, dass dieser Bereich im Südviertel sehr stark besiedelt sei und äußerte die Idee, die Zeiten auf montags bis samstags von 10 bis 15 Uhr sowie einen abgesprochenen Tag bis 18 Uhr zu begrenzen. Diese enge Befristung solle mit Rücksicht auf die Anwohner erfolgen.

Burkhard Dedy, Fraktionsvorsitzender der Grünen, wies jedoch daraufhin, dass sich immer mehr Geschäftsinhaber mit ihren Angeboten weiter aus der Innenstadt und aus den bewohnten Bereichen zurückziehen würden, wenn keine vernünftigen Möglichkeiten zum Be- und Entladen geschaffen werden. Er befürchtete, dass bald nur noch Ladenlokale an Plätzen angesiedelt werden, die die Käufer mit dem Pkw gut erreichen können. „In diesem Fall haben dann aber alle nicht motorisierten Kunden Probleme, ihre Einkäufe zu tätigen“, so Dedy.

Rüttenscheid Südviertel Holsterhausen Parkplatzsituation im Südviertel Beim Stadtteil-Check dieser Zeitung landete das Südviertel beim Thema Parkplatzsituation nur auf dem vorletzten Platz mit einer Note von 4,52. Den letzten Platz belegte Rüttenscheid mit einer Note von 4,85. Die Stadtteile mit den besten Noten für die Parkplatzsituation waren Überruhr-Holthausen (2,26), Heidhausen (2,38) und Leithe (2,49).

Anlass für den Beschlussvorschlag der Verwaltung waren Auseinandersetzungen mit dem Ordnungsamt und Konflikte im fließenden Verkehr, zu denen es immer wieder gekommen sei, weil Lieferanten und auch Abholer vor den Ladenlokalen auf der Huyssenallee ihre Autos abgestellt hatten, so die Verwaltung.

Es gibt bereits ein eingeschränktes Halteverbot

Seit vor einigen Jahren aber dort zur Sicherheit der Radfahrer ein Radfahrstreifen markiert wurde, ist dies verboten.

Um Abhilfe zu schaffen, sollen die Lieferanten und Abholer deshalb in die Kindlingerstraße ausweichen, in der bereits ein eingeschränktes Haltverbot errichtet ist, welches Ladetätigkeiten zulässt. Bisher sei an diesen Plätzen das Parken für Bewohner mit Parkausweis Museum-Nord frei. Dadurch seien jedoch keine zusammenhängenden Flächen für große Lieferfahrzeuge mit einer Masse größer 7,5 Tonnen gewährleistet, heißt es in der Begründung der Verwaltung.

Mit den geänderten Uhrzeiten wurde der Vorschlag mit knapper Mehrheit beschlossen.