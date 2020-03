Essen-Holsterhausen. Der Vorverkauf für die Musiknacht in Essen-Holsterhausen hat begonnen. Der Organisator hofft, dass das Coronavirus die Pläne nicht durchkreuzt.

Die Initiative „Wir sind Holsterhausen“ hält daran fest, am 28. März zur Neuauflage der Holsterhauser Musiknacht einzuladen. „Die Lage angesichts des Coronavirus haben wir natürlich im Blick“, betont Initiator Harald Hagen. Doch momentan gehe er davon aus, dass das Musikfest wie vorgesehen über die Bühne gehen kann. Sollten sich allerdings gravierende Veränderungen ergeben, „müssen wir in letzter Konsequenz absagen“, erklärt Hagen. Im Moment habe er aber die Hoffnung, dass ein solcher Schritt nicht erforderlich sei.

Zahl der Spielorte in Essen-Holsterhausen ist auf acht gestiegen

In diesen Tagen hat der Vorverkauf für die Musiknacht begonnen. Es herrsche eine rege Nachfrage, so Hagen und betont: „Falls die Veranstaltung ausfällt, bekommen die Käufer selbstverständlich ihr Geld zurück."

Bislang laufen die Vorbereitungen rund und auf vollen Touren, gibt Hagen zu verstehen. Bei den Planungen habe sich der Erfolg der Premiere sehr deutlich gezeigt. Hatten sich im vergangenen Herbst sechs Kneipen und Restaurants an dem Event beteiligt, sei es der Initiative gelungen, zwei weitere Spielorte dazu zu gewinnen. Harald Hagen listet folgende Locations auf: Haus Kalthoff, Eiscafé Dolce Vita, Fachgeschäft für Stadtwandel, Marktschänke, Eiscafé Tosca und Wirtshaus Warsteiner. Neu hinzugekommen sind der Gemarkentreff und die Gaststätte Ums Eck.

Verschiedene musikalische Stile im Programm

Essen Vorverkauf hat an acht Spielorten begonnen Die Musiknacht am 28. März im Stadtteil Holsterhausen beginnt um 19.30 Uhr. Insgesamt sind für die Veranstaltung 1100 Bändchen zum Preis von jeweils vier Euro erhältlich. In den einzelnen acht Locations hat der Vorverkauf begonnen. Im vergangenen Jahr zählte nach Angaben von „Wir sind Holsterhausen“ die Musiknacht rund 1000 Besucher.

Auf die Besucher wartet an dem Abend ein Mix verschiedener musikalischer Stilrichtungen, von Rock und Pop bis hin zu Jazz und Swing. Für den passenden Sound sorgen zahlreiche Bands und Solokünstler. Dazu gehören der Essener Musiker Daniel Gardenier, der Gitarrist, Sänger und Komponist Oliver Hanf, die Coverband FatFux’s sowie Robert Ducat, der mit Titeln aus dem amerikanischen Musikmarkt in Holsterhausen gastiert. Pop-Balladen präsentiert das Duo „Naked“. Andy Jahn, Frontmann der Band Kellerwerk, wartet mit einer Mischung aus eigenen und bekannten Songs auf. Mit Rockmusik aus den 70er und 80er Jahren will die Band JayDeer dem Publikum kräftig einheizen. Schließlich wird auch Clemens Moldenhauer dabei sein, der bereits im vergangenen Jahr die Gäste zu begeistern wusste.

Musiknacht soll zur Steigerung der Attraktivität des Stadtteils beitragen

Für den Ablauf der Musiknacht greife die Initiative auf das bewährte Muster zurück: Die Gäste können im Laufe des Abends von einer zur anderen Spielstätte ziehen, je nach Interesse und Musikgeschmack, erläutert Hagen. Wenn sie im Vorverkauf ein Armbändchen erworben haben, können sie an den jeweiligen Konzerten teilnehmen.

Die Musiknacht gehört, wie Harald Hagen hervorhebt, zu den zahlreichen Angeboten der Initiative, um die Attraktivität des Standorts Holsterhausen zu steigern. Als sie vor gut zwei Jahren durchstartete, lagen ihr auch Ergebnisse einer Umfrage vor. Darin hatten Bürger sich vor allem eines gewünscht: die Zahl von kulturellen Veranstaltungen zu steigern.