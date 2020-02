Oldtimermesse mit offenem Sonntag in Essen-Rüttenscheid

Die Techno Classica lebt nicht nur von Tradition, sie selbst hat auch Tradition. Dass allerdings die Oldtimermesse mit einem verkaufsoffenen Sonntag im Stadtteil Rüttenscheid gekoppelt wird, ist ein Novum. „Den Messebesuchern soll am 29. März die Gelegenheit geboten werden, ihren Aufenthalt mit einem Einkaufsbummel zu verbinden“, sagt IGR-Chef Rolf Krane.

Schaufensterwettbewerb der Geschäfte in Essen-Rüttenscheid

Die Techno Classica biete angesichts von insgesamt 188.000 Gästen und rund 1250 Ausstellern ein großes Besucherpotenzial. Durch die unmittelbare Nähe zu den Gruga-Hallen gehen die Händler davon aus, dass ihr Angebot auf ein breites Echo trifft. Darüber hinaus locke natürlich auch die Rüttenscheider Gastronomie, so Krane. An dem Tag selbst werden die Geschäfte, wie bei verkaufsoffenen Sonntagen üblich, mit Attraktionen und Aufmerksamkeiten aufwarten, erläutert Krane. „Da wird hier der Kunde mit einem Glas Sekt empfangen und dort kann er sich eine Modenschau ansehen“. Zudem werde die IGR den Auftritt von Musikgruppen organisieren und beispielsweise das Ruhr Sound-Orchester oder eine Jazzband engagieren. Doch damit nicht genug.

https://www.waz.de/staedte/essen/ueber-190-000-besucher-bei-der-oldtimer-messe-techno-classica-id216958045.htmlDie IGR verhandele derzeit mit dem Messeveranstalter, der SIHA in Aachen, über einen außergewöhnlichen Wettbewerb. Professionelle Dekorateure sollen Schaufenster der Geschäfte entlang der Rü passend zur Techno Classica dekorieren. Für die Geschäftsleute sei die Aktion kostenlos, erklärt der IGR-Vorsitzende und sieht einen Imagegewinn für den Handel, wenn sich möglichst viele Kaufleute beteiligen. Kunden können über die Deko abstimmen. Preise gibt es zum einen für den Händler, der dabei am besten abschneidet, zum anderen auch für die Besucher, die sich an der Wahl beteiligen. Eine ähnliche Aktion, wie sie jetzt für Rüttenscheid geplant wird, stellen der Veranstalter seit Jahren mit Aachener Händlern während des internationalen Pferdesport-Turniers CHIO auf die Beine. Die Auslagen der Geschäfte werden beispielsweise mit Pferdefiguren, Hufeisen oder Reitstiefeln ausstaffiert und Besucher können im Internet abstimmen, welches Schaufenster ihnen am besten gefällt.

Messebesucher sollen die Möglichkeit haben, auch sonntags über die Rü zum bummeln

Essen 1250 Aussteller aus 30 Nationen Der verkaufsoffene Sonntag am 29. März dauert von 13 bis 18 Uhr. Nach Angaben der Stadt können sich Geschäfte aus folgenden Bereichen beteiligen: Alfredstraße ab Einmündung Krawehlstraße bis zur Einmündung Manfredstraße, Manfredstraße, Ursulastraße, Wittekindstraße bis zur Einmündung Walpurgisstraße, Walpurgisstraße, Veronikastraße, Paulinenstraße, Cäcilienstraße, Witteringstraße, Rüttenscheider Straße, Krawehlstraße bis Einmündung Alfredstraße. Die Techno Classica dauert vom 25. bis 29. März. Die 1250 Aussteller kommen aus 30 Nationen. Rund 2700 Oldtimer werden während der Messe zum Verkauf angeboten.

Darüber hinaus stehe die IGR mit dem Messeveranstalter in Kontakt, um gegenseitig füreinander zu werben, erläutert der Vorsitzende. So sollen die jeweiligen Internetauftritte miteinander verlinkt werden. Die Geschäfte, die am letzten Märzsonntag ihre Ladentüren öffnen, sollen sowohl auf der Techno-Classica-Seite als auch der IGR-Homepage genannt werden. Ferner sei auch vorgesehen, während der Messe mit Flyern auf den offenen Sonntag hinzuweisen.

Gerd Brecklinghaus, Geschäftsführer des gleichnamigen Lederwarengeschäftes, sieht die Oldtimermesse als geeigneten Anlass für die Aktion. Man könne davon ausgehen, dass sich eine Reihe von Besuchern die Gelegenheit zu einem Bummel über die Rü nicht entgehen lassen wollen. Nach Ansicht von Petra Ostermann, Inhaberin der Papeterie Petersen, könne man als Händler einen solchen offenen Sonntag, den viele Menschen besuchen, nutzen, um sein Angebot zu präsentieren.