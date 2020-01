Essen-Rüttenscheid. 13 Bäume sollen an der Sternschule in Essen-Rüttenscheid gefällt werden. Das ruft Anwohner auf den Plan, die die Stadt heftig kritisieren.

In der Sternschule an der Brigittastraße reicht der Platz – salopp formuliert – schon seit Jahren vorne und hinten nicht mehr. Damit soll es ein Ende haben und der Bau eines Erweiterungstrakts erfolgen. Dass dafür nach Angaben der Stadt 13 Bäume weichen sollen, ruft Anwohner auf den Plan. Sabine Schmidt (57) und Klaus Fecker (75) zeigen sich über die Fällaktionen empört.

Nachbarn haben kein Verständnis für das „Abholzen“ in Essen-Rüttenscheid

Der Senior wohnt seit 30 Jahren an der Klarastraße. Für ihn „gehört das Grün zum Quartier“, sagt der Diplom-Ingenieur. Er fragt sich, wie es sein kann, dass angesichts des Klimawandels „so viele Bäume abgeholzt werden?“ In diesen Zeiten müsse man doch eigentlich jeden Baum retten, gibt er zu verstehen und findet bei Anwohnerin Sabine Schmidt große Unterstützung. Sie lebt mit ihrer Familie an der benachbarten Sophienstraße, ihre Kinder haben einst die Sternschule besucht. Die Bäume gehören für sie zu der Grundschule dazu, vor allem die hoch gewachsenen Zedern prägen nach ihren Worten das Bild der Einrichtung. Als sie und Klaus Fecker vor ein paar Tagen sahen, dass Mitarbeiter der Stadt die 13 Bäume mit einem roten Kreuz markiert haben, wollten es beide nicht wirklich glauben, dass „nun hier das Abholzen beginnen soll“.

Silke Lenz, Pressesprecherin der Stadt, betonte auf Anfrage, dass für den Anbau auf dem Schulgelände Platz geschaffen werden müsse. Neben den Bäumen würden auch einige Büsche gerodet. Lenz verdeutlicht aber auch, dass geplant sei, insgesamt 21 neue Bäume zu pflanzen. Das solle aber erst geschehen, wenn das Gebäude komplett fertiggestellt sei. Man gehe derzeit davon aus, 2022 dieses Ziel erreicht zu haben. Sabine Schmitt wendet ein: „Es dauert doch Jahrzehnte, bis neu gesetzte Hölzer eine solche Größe wie die bestehenden Bäume erreichen.“ Die Natur im Quartier habe ohnehin schon gelitten, als nach dem Sturmtief Ela an der Brigittastraße „eine Reihe von Platanen gefällt wurden“, so Klaus Fecker. Ihm sei schon bewusst, dass aus Sicherheitsgründen die Bäume entfernt worden seien, aber dennoch würden sie nun mal im gesamten Bestand des Wohnviertels seither fehlen.

Neue Klassenzimmer und Gruppenräume

Für die Sternschule ist vorgesehen, an Stelle der Pausenhalle einen dreigeschossigen Anbau mit einem Verbindungsgang zum Schulgebäude zu schaffen. Auf einer Fläche von insgesamt 2100 Quadratmetern sollen zusätzliche Klassenzimmer für die dritte Jahrgangsstufe, Fachräume für Musik und Kunst sowie Gruppen- und Mehrzweckräume entstehen. Ferner gehört zum dem Konzept, in dem Trakt Bücherei, Mensa und den offenen Ganztag unterzubringen.

Nachbar Klaus Fecker (75): „Müsste man nicht heutzutage jeden Baum retten?“ Foto: Theo Körner

Da die Stadt bei einer genauen Untersuchung festgestellt hat, dass das bestehende Schulgebäude dringend saniert werden muss, stehen in nächster Zeit auch zahlreiche Instandsetzungsarbeiten an. Unter anderem sind Dach und Fassade erneuerungsbedürftig, Flucht- und Rettungswege sollen neuem Standard angepasst werden. Schließlich sollen auch barrierefreie Zugänge entstehen. Darin bestehe derzeit noch Mangel, heißt es.

Der Ärger von Sabine Schmitt und Klaus Fecker rührt nach ihren Worten auch daher, dass die Stadt das Wohnviertel überhaupt nicht informiert habe. „Man hätte doch zumindest ein Schreiben verteilen können“, sind sich beide einig.