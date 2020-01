Essen-Holsterhausen. Um den Stadtteil zu stärken und weiterzuentwickeln, hat die Initiative „Wir sind Holsterhausen“ ein umfangreiches Programm aufgelegt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Initiative will Standort Essen-Holsterhausen voranbringen

Wenn es darum geht, die Attraktivität von Holsterhausen zu steigern, dann sprudeln bei Harald Hagen nur so die Ideen. Der Stadtteil sei liebens- und lebenswert, betont er. Mit der von ihm ins Leben gerufenen Initiative „Wir sind Holsterhausen“ hat er ein Format gefunden, um aus Worten Taten werden zu lassen.

https://www.waz.de/staedte/essen/initiative-zur-belebung-holsterhausens-zieht-bilanz-id215322653.htmlVor zwei Jahren an den Start gegangen, gelang es der Initiative bereits binnen weniger Monate, Pflöcke zu setzen und von sich reden zu machen. So hat Harald Hagen auch für 2020 ambitionierte Pläne. Noch im ersten Quartal, genauer gesagt, am 28. März, werden einige Ladenlokale zur Bühne für bekannte und beliebte Bands. Nachdem für die erste Holsterhauser Musiknacht im vergangenen Herbst ein großer Erfolg verbucht werden konnte, „wollen wir das fortsetzen“, sagt Hagen. Nach dem jetzigen Stand der Dinge machen mindestens acht Veranstaltungsorte und genau so viele Musikgruppen mit. Auf diese Weise gelinge eine Aufstockung, denn an der Premiere waren sechs Musikgruppen beteiligt.

Zentrum von Essen-Holsterhausen wird zur Partymeile

Da bei dem Bürgerforum zur Gründung der IG „Wir sind Holsterhausen“ einer der großen Kritikpunkte hieß, im Stadtteil mangele es an Veranstaltungen, hat die Initiative auch schon eine weitere Ausgabe der Musiknacht auf dem Zettel: Am 12. September wird das Holsterhauser Zentrum ein weiteres Mal zur Partymeile.

Essen Wichtige Läden sind weggezogen Zur IG „Wir sind Holsterhausen“ gehören rund 20 Helfer, rund fünf Akteure um Harald Hagen bilden den Kern der Initiative. Bei den Musiknächten wird die Zahl der Eintrittskarten auf 1000 begrenzt. Denn die einzelnen Locations haben, die die Gäste abwechselnd aufsuchen, haben meist nur sehr begrenzte Kapazitäten. Durch den Umzug von Edeka und dm von der Gemarkenstraße in die Cranachhöfe fehlen wichtige Läden und Frequenzbringer, erklärt Harald Hagen. Wie der Einzelhandel generell so stehen auch die Geschäfte in Holsterhausen im verschärften Wettbewerb mit dem Onlinehandel.

Als im zurückliegenden Sommer das Straßenmusikfestival für Aufsehen sorgte, lagen vor allem in Werbung und Struktur des Programms die überraschenden Momente. Statt Plakaten war Mundpropaganda angesagt und am Tag selbst wechselten die Bands spätestens alle halbe Stunde den Bühnenort. Der Zuspruch hat Harald Hagen ermutigt, am 23. Mai erneut mehrere Bühnen entlang der Gemarkenstraße aufzustellen zu wollen. Wobei der Begriff Bühne, wie er selbst einräumt, auch ein wenig hoch gegriffen ist. „Denn mit ein paar Paletten ist es auch getan.“ Die Besucher seien von der lockeren Atmosphäre auf jeden Fall begeistert gewesen.

Einen weiteren Termin sollte man sich vielleicht erst einmal mit dem Bleistift eintragen: Es handelt sich um den 29. August. Die IG Holsterhausen verhandelt mit der Initiative Slow Food, die sich für regionale Lebensmittel sowie nachhaltige und faire Produktionsbedingungen stark macht, einen Markt in Holsterhausen zu organisieren. Erzeuger aus der Region würden dann einen Tag Präsenz zeigen. „Die Gespräche für eine Umsetzung sind schon weit gediehen, so dass ich davon ausgehe, dass der Markt auch stattfinden kann“, sagt Hagen.

Blumenampeln gehörten monatelang zum Straßenbild. Foto: Julia Tillmann

Über solche Events hinaus möchte der Initiator aber auch die Gemarkenstraße selbst aufpeppen. Damit es ab dem Frühjahr wieder mehr grünt und blüht, will er die Blumenampel-Aktion aufleben lassen. An mindestens 34 Straßenlaternen sollen die Ampeln aufgehängt werden. Für die Bepflanzung und Pflege soll – wie im vergangenen Jahr auch – ein Vertrag mit einer niederländischen Gärtnerei geschlossen werden. Das sei der einzig ihm bekannte Betrieb, der einen solchen Rund-um-Service anbiete. Nachdem sich 2019 auch nach und nach Sponsoren fanden, die sich an den Kosten beteiligen, hofft Harald Hagen, erneut Gönner zu finden. Pro Ampel fallen für die Saison etwa 190 Euro an.

Kunstausstellungen in leerstehenden Ladenlokalen

Da sich die Attraktivität einer Einkaufsmeile in erster Linie an den Geschäften und ihren Angeboten bemisst, kümmert sich Harald Hagen auch darum, Interessenten für leerstehende Ladenlokale zu finden. Sein Engagement hat auch schon dazu geführt, dass sich potenzielle Bewerber bei ihm melden und wissen möchten, ob und welche Möglichkeiten in Holsterhausen bestehen. „Anfragen kommen auch gern aus der Kunst- und Kulturszene.“ Die Interessenten würden auch gerne freie Lokale für Ausstellungen nutzen. Der Initiator ist von einem solchen Vorhaben sehr angetan. „Das ist allemal besser, als wenn die Passanten auf leer gezogene Läden blicken.“ Doch leider gebe es nur selten Eigentümer, die zu einer solchen Übergangslösung bereit sind. Hagen verdeutlicht: „Es würde auch vertraglich vereinbart, dass die Ausstellung sofort endet, wenn ein Mieter gefunden ist.“