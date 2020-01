In Dellwig heißt es: „Manege frei!“ für die Vorstadtperlen

Die „Vorstadtperlen“ hat das Zirkusfieber erfasst. Denn in Kürze treten die fünf Amateur-Künstlerinnen aus Dellwig und Borbeck in einer echten Manege auf. Möglich macht das der Zirkus Lollipop, der Mitte März sein Zelt an der Grundschule am Reuenberg aufschlägt. Am Donnerstagabend, 19. März, dürfen die Vorstadtperlen ihr eigenes Programm präsentieren. Den Erlös spendet die Gruppe wie immer einer sozialen Einrichtung sowie diesmal auch dem Förderverein der Schule.

In der Kita in Essen-Dellwig haben sich die Frauen kennengelernt

Vor einigen Jahren trafen sich Andrea, Katrin, Bärbel, Monika und Anna im Kindergarten St. Michael in Dellwig. Während ihr Nachwuchs am Langhölterweg betreut und gefördert wurde, freundeten sich die Frauen an und entdeckten ihre gemeinsame Sympathie zu Theater und Gesang. Daraus entstanden sind die „Vorstadtperlen“.

„Wir sind eine freie Theater- und Kabarettgruppe und inzwischen seit elf Jahren zusammen“, erläutert Andrea van den Woldenberg. Sie ist von Beruf Rechtsanwältin und schreibt die meisten Texte. Angefangen hatte es 2009 mit „TraumTV: Oder wer zum Teufel ist Hop-Sing“, das aktuelle Programm trägt den Titel „Alles außer Kohle“.

So unterschiedlich sie als Mütter in der Kita waren, so verschieden sind jetzt die Charaktere auf der Bühne. „Jede von uns hat ihre eigenen Vorstellungen, doch wir sind ein eingespieltes Team“, beschreibt Andrea van den Woldenberg das Gruppengefühl. Zweimal pro Woche trifft sich das Quintett, einmal zur Theater- und dann zur Gesangsprobe.

Eigene Texte in deutsch zu internationalen Hits

freie Theatergruppe „Vorstadtperlen“ Foto: Fremdbild / WAZ

Musikalisch orientieren sich die „Perlen“ an Rock- und Pop-Songs. „Aber zu allen bekannten Liedern, die wir singen, schreiben wir unsere eigenen deutschen Texte. Darin kommentieren wir alles, was uns im Laufe der Zeit vor die Flinte gekommen ist“, sagt die Texterin. „Mama Mia“ von Abba bekommt so zum Beispiel eine völlig andere Bedeutung.

Die kleine Amateur-Theatergruppe hat keine eigene Bühne, sondern ist auf Einladungen von Veranstaltern eingeladen. Die finden sich auch immer öfters außerhalb der Essener Stadtgrenzen. „Am vergangenen Wochenende konnten wir zum Beispiel in einer Kirchengemeinde in Duisburg-Buchholz auftreten.“ Aber auch Einrichtungen in Gelsenkirchen, Bottrop oder Dilldorf luden die fünf Künstlerinnen bereits ein.

„Zirkus ist ein magischer Ort“

Auf einen der nächsten Auftritte freuen sich die Vorstadtperlen aber besonders. Denn die Grundschule am Reuenberg hat im März den Zirkus Lollipop zu Gast. Eine Woche lang üben die Artisten mit den Schulkindern Zirkusnummern ein, die diese dann am Freitag ihren meist begeisterten Eltern und Großeltern vorführen.

Während der Woche darf die Schule jedoch das Zirkuszelt an einem Abend für eigene Zwecke nutzen. Der Förderverein der Reuenberg-Schule macht daher die Manege frei für die „Vorstadtperlen“.

Nachdem sie bereits vor zwei Jahren an der Kraienbruchschule in Dellwig ihre Zirkuspremiere feiern durften, wissen die Perlen nun, was auf sie wartet. Andrea van den Woldenberg: „Ein Auftritt im Zirkus ist wie ein Schritt in die Vergangenheit. Zirkus ist ein magischer Ort. In ihm blühen Fantasie und Kreativität, und die Illusion ist zum Greifen nah. Zirkus weckt die unwiderstehliche Lust, einmal selbst in der Manege zu stehen. Leider können wir weder auf dem Seil tanzen noch Feuer schlucken.“ Die Zirkusmanege empfinden sie als Herausforderung. Ursprünglich sollten sie auf einer Bühne auftreten, „doch wir wollten nah an die Leute heran“, sagen sie und freuen sich auf den engen Kontakt mit dem „verärrtem Puuublikum“.

Die Einladung gilt nicht nur den Dellwigern: „Alle, die dieses Erlebnis noch einmal mit uns teilen möchten oder beim letzten Mal nicht dabei sein konnten, sind herzlich eingeladen.“