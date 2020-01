Essen-Rüttenscheid/Stadtmitte. Die Burgerkette „Hans im Glück“ ist verkauft. Das Filialnetz mit zwei Restaurants in Essen soll, wie ein Sprecher berichtet, fortbestehen.

„Hans im Glück“: Essener Restaurants bleiben erhalten

Die Burgerkette „Hans im Glück“ hat zwar mit den Backwerk-Gründern neue Eigentümer, das komplette Filialnetz, zu dem zwei Restaurants in Essen gehören, soll aber Bestand haben. Das erklärte ein Sprecher auf Anfrage.

Unternehmen zeigt sich mit Firmenentwicklung in Essen zufrieden

Der Burger-Grill an der Rüttenscheider Straße 203 wurde nach Angaben des Unternehmens 2012 eröffnet, der am Kennedyplatz 2019. Ohne auf genaue Daten einzugehen, meinte der Sprecher, dass an beiden Standorten die Gästezahlen und Umsatzentwicklungen sehr zufriedenstellend seien. Im Laufe des Jahres wolle „Hans im Glück“ in Deutschland noch weitere Restaurants eröffnen. Allerdings sei es im Moment noch zu früh, Einzelheiten zu nennen.

Der Sprecher verwies zudem darauf, dass das Unternehmen 2019 um 15 Niederlassungen gewachsen sei. Die Neueröffnungen erfolgten sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz und in Österreich. Mit 147 Millionen Euro habe das Unternehmen im vergangenen Jahr den stärksten Außenumsatz seit der Gründung 2010 verzeichnet. Am Freitagnachmittag gab „Hans im Glück“ den Verkauf an die Backwerk-Gründer bekannt.