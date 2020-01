Fußballverein in Essen-Holsterhausen fordert mehr Platz

Die Initiative hatte etwas von einem Flashmob, als sich rund 250 Sportler der DJK TuS Holsterhausen auf dem Sportplatz an der Pelmanstraße versammelten. Die federführenden Akteure rollten ein riesiges Transparent aus, auf dem sie ihre Forderung klar formuliert hatten. „Bolzplatz jetzt“ stand da zu lesen. Der Vorsitzende Ingo Schwarz rief den Protestierenden per Megafon zu, dass der Verein das benachbarte Gelände dringend brauche, damit der Spielbetrieb nicht gefährdet werde. Per Drohne wurde ein Foto für die Internetseite des Vereins gemacht. Am Ende der Protestaktion machte Schwarz aber eines ganz deutlich: „Wir bleiben weiterhin am Ball.“

Kunstrasen für den Bolzplatz in Essen-Holsterhausen

Stadt will mit dem Verein nach Alternativen suchen

Ingo Schwarz trat mit dem Megafon vor die Sportler des TuS und verlieh der Forderung des Vereins Nachdruck. Foto: Kerstin Kokoska

In der Vorlage geht die Stadt aber auch auf einige kritische Punkte in der Planung ein. So hat eine Zählung auf dem Bolzplatz in der Zeit von Mitte Juni bis Mitte Oktober 2019 ergeben, dass ihn 795 Personen in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr genutzt haben. Sie würden „ausgesperrt“, wenn der TuS die Trainingszeiten zugesprochen bekäme. Dabei handele sich immerhin um 51 Prozent aller gezählten Besucher des Bolzplatzes. Vereinsvorsitzender Schwarz kontert: Der TuS biete doch im Laufe der Zeit Tausende von Trainingsstunden an und erreiche damit eine ungleich höhere Zahl an Jugendlichen.

Zu wenig Spielflächen

Darüber hinaus macht die Stadt in der Vorlage deutlich, dass eine komplette Aufgabe des Platzes den öffentlichen Interessen entgegenstehe. Denn der Versorgungsgrad mit Spielflächen liege derzeit ohnehin nur bei 50 Prozent, wobei 90 Prozent als Zielwert gelten würden. Der Wegfall des Bolzplatzes hätte einen Verlust von 1000 Quadratmetern zur Folge. Der Vereinsvorsitzende entgegnet: „Wir wollen auch keinesfalls das Gelände nur für uns haben, es soll öffentlich bleiben.“

Die Kosten für Kunstrasen auf dem Bolzplatz beziffert die Stadt mit 400.000 Euro. Diese Gelder seien aber weder im Haushalt von Grün und Gruga, zuständig für das Gelände, noch im Wirtschaftsplan der Sport- und Bäderbetriebe veranschlagt.