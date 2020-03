Die Stadt nimmt Abstand von den Abbiegezwängen für die Rüttenscheider Straße, allerdings unter Vorbehalt. Das geht aus der überarbeiteten Vorlage für die Bezirksvertretung II hervor, die am Donnerstagnachmittag tagte, das Thema jedoch von der Tagesordnung nahm, offensichtlich auf Forderung der SPD.

Zuständige Bezirksvertretung in Essen will Sondersitzung einberufen

Essen Thema im Bau- und Verkehrsausschuss Als weiteres politisches Gremium soll sich der Bau- und Verkehrsausschuss mit der Umwandlung der Rü in eine Fahrradstraße befassen. Laut Ratsinformationssystem ist die nächste Sitzung für den 26. März um 15 Uhr im Rathaus am Porscheplatz geplant. Eine Tagesordnung liegt aber derzeit noch nicht vor.

Die SPD-Fraktion zeigte sich verwundert über die neue Vorlage. Man habe keine Gelegenheit gehabt, vor der Sitzung eingehend über den neuen Sachstand zu sprechen, bemängelte Fraktionschef Peter Lankes. Eine Entscheidung soll nun in einer Sondersitzung fallen, die sich nur diesem Thema widmen will. Die Entscheidung trifft aber ohnehin nicht die Bezirksvertretung, die nur ein Anhörungsrecht hat, sondern der städtische Bauausschuss bzw. der Rat der Stadt.

In dem Papier heißt es, dass der so genannte „modale Filter“ an Martin- und Klarastraße (Rüttenscheider Stern) zurückgestellt werden soll. Die Stadt strebe aber keine endgültige Lösung an, sondern beabsichtigt, eine Probephase einzuführen.

Falls sich bis zum 30. Juni 2021 der Durchgangsverkehr und damit die gesamte Verkehrsbelastung auf der Rü nicht verringert, soll der umstrittene Vorschlag, die sogenannten Modalfilter einzuführen, wieder auf die Tagesordnung kommen.

Protest von Essener Händlern und Gastronomen

Die Abbiegezwänge hatten in den vergangenen Wochen heftigen Protest von Händlern und Gastronomen hervorgerufen. Wenn der Abschnitt von der Martinstraße bis zum Rüttenscheider Stern nicht mehr wie bisher ohne Umwege erreicht werden könne, würden Geschäfte und Gastronomien in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet, kritisierten Geschäftsleute.

Die CDU-Fraktionen in der Bezirksvertretung und im Rat hatten in der vergangenen Woche bereits erkennen lassen, dass sie den Abbiegezwängen nicht zustimmen wollen. In der SPD gab es noch keine einheitliche Position.

Die Grünen halten die Abbiegezwänge für unverzichtbar. Die Regelung sei wesentlich bei der Umwandlung der Rü in eine Radstraße. Grünen-Bezirksvertreterin Irmgard Krusenbaum sparte nicht mit Vorwürfen zur Verwaltungsvorlage: „Damit haben sich die Automobillobby und ihre Fürsprecher aus Interessengemeinschaft Rüttenscheid, CDU, SPD und FDP mal wieder gegen die Interessen des Radverkehrs durchgesetzt.“