Rüttenscheid. Mit Protest und Widerspruch reagierten Händler der Rüttenscheider Straße, als sie von den Plänen der Stadt erfuhren, die Rü zwischen Martinstraße und Rüttenscheider Stern für den Durchgangsverkehr abzusperren. Jetzt formiert sich eine Initiative, die die Regelung verhindern will. Auf Anregung von Rainer Podzuck, Betreiber des Weinlokals Emma 2, kamen Geschäftsleute zusammen, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen.

Geschäftsleute in Essen-Rüttenscheid sorgen sich um ihre Existenz

Die Runde eint die Sorge um die weitere Entwicklung von Rüttenscheid. Es gehe nicht nur um die Zukunft von Handel, Restaurants und Cafés auf der Rüttenscheider Straße, vielmehr bestehe die Gefahr, dass der gesamte Stadtteil enorme Nachteile erleiden werde, sagt beispielsweise Patrick Ulbrich vom Modegeschäft Et voilá Rüttenscheid. Um die Haltung des Einzelhandels zu ermitteln, hatte die IGR nach eigenen Informationen alle Händler eingeladen und die Planungen vorgestellt.

https://www.waz.de/staedte/essen/stadt-essen-will-durchgangsverkehr-von-der-rue-verbannen-id228326975.htmlDabei haben laut Interessengemeinschaft alle Vorhaben zur Verbesserung des Radverkehrs auf der Rü große Zustimmung gefunden haben, völlig abgelehnt wurden danach alle Konzepte, die die Erreichbarkeit einschränken. Dazu gehören die geplanten Umleitungen an der Martinstraße und am Stern ebenso wie weitergehende Schritte bis hin zu einer Sperrung. Händler, so sei bei dem Treffen deutlich geworden, fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz, sollten solche Pläne Wirklichkeit werden. Ein erfolgreicher Standort erleide empfindlichen Schaden. Vertreter der neuen Initiative wollen nun mit weiteren Betroffenen gegen die beabsichtigte Regelung vorgehen.

Die neue Initiative: (sitzend, v.l.) Rosa Crespo, Nadine Fischer, Violetta Ulbrich, Herbert Basstehend (v.l.): Claudio Crespo, Carsten Fischer, Patrick Ulbrich, Rainer Podzuck Foto: Theo Körner

Händler: „Charme und Flair gehen verloren“

Während der Zusammenkunft betonte Herbert Bas, Inhaber der Glocken-Apotheke, dass die Absichten der Stadt die Planungssicherheit für seine vorgesehenen Investitionen gefährden. Denn es stehe die Erreichbarkeit seiner Apotheke auf dem Spiel. Doch es gehe nicht nur um ihn, sondern ebenso um Ärzte, die dort ihre Praxis betreiben, und letztlich um die gesamte Geschäftsmeile. Rosa Crespo von der Schuhboutique „Salve!“ gab zu bedenken, dass Rüttenscheids Handel und Gastronomie nicht nur das Ziel der einheimischen Bevölkerung sei, sondern auch Kunden aus umliegenden Städten anlocke. Ob sie allerdings dem Stadtteil treu bleiben würden, wenn die Erreichbarkeit eingeschränkt werde, sei mehr als ungewiss. Zudem gehe mit einer solchen Sperrung auch der Charme und das Flair der Rü verloren. Carsten Fischer hat erhebliche Zweifel, ob es für sein gleichnamiges Schmuckwarengeschäft und seinen Schuhhandel Fischermen Shoes ausreicht, wenn nur noch Radfahrer und Fußgänger direkt zu den Ladenlokalen gelangen können. Er sei, betont Fischer, darauf angewiesen, dass auch Autofahrer in nächster Nähe parken können.

Anwohner äußern ihre Bedenken

Aber nicht nur Geschäftsleute wehren sich gegen eine Sperrung, berichtete Rainer Podzuck. Aus den zahlreichen Gesprächen mit seinen Gästen wisse er, dass auch ein großer Teil der Anwohner im Quartier diesen Plan der Stadt strikt ablehnen würden. Denn auch ihnen sei bewusst, dass Einschnitte in die Verkehrsführung auf der Rü ein bewährtes und erfolgreiches Modell in Gefahr bringen können. Zudem verlagere sich bei den geplanten Abriegelungen der Verkehr voraussichtlich in die Nebenstraßen und erhöhe die Verkehrsbelastung in dem Wohnviertel.

Während der Zusammenkunft legten die Geschäftsleute auf eine Position großen Wert. Die ebenfalls beabsichtigte Umwandlung der Rüttenscheider Straße in eine Fahrradstraße unterstütze man voll und ganz. Denn beispielsweise sei ein durchgehender Radweg auf der Rü von Vorteil, ein Wegfall an Parkplätzen hinnehmbar. Eine Umleitungsregelung wie sie für die Rü geplant sei, könne man hingegen nicht verkraften.