Essen Bürgerbeteiligung für das P2-Projekt

Zu den aktuellen Bauvorhaben in Rüttenscheid gehören (in Klammern die Anzahl der Wohnungen): Parc Dunant (300), Walpurgisstraße (96), Rü-Bogen (140), Manfredstraße (179), Wohnen auf der Rü (32), Köndgenstraße (ca 20). Ebenso wurden an der Veronikastraße und an der Ecke Wittenbergstraße/Henri-Dunant-Straße insgesamt rund 100 Wohnungen bezogen. Zudem hat das Mintrops Concierge Hotel mit 52 Apartments seinen Betrieb aufgenommen.

Die Bürgerbeteiligung im Zuge des Planverfahrens für das Bauprojekt an der Rüttenscheider Brücke (P2 ) soll voraussichtlich am 21. April stattfinden, 19 Uhr, im Gemeindesaal der Reformationskirche an der Julienstraße 29.

Der Wissenschaftler Klaus Sölle soll an dem Abend die Moderation übernehmen. Die Besucher sollen in mehreren Workshops die verschiedenen Themengebiete des Bauvorhabens erörtern.