Blütenpracht ziert Einkaufsmeile in Essen-Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid. Blumenampeln sorgen für Blütenpracht in der Einkaufsmeile von Essen-Rüttenscheid. Händler wollen die Attraktivität des Stadtteils steigern.

Mit Blumensäulen und -ampeln sorgt die Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) dafür, die Einkaufsmeile mitten im Stadtteil zu verschönern. Inzwischen sei es das siebte Jahr in Folge, in dem blühende Blumen die Attraktivität der Rü steigern sollen, sagt der IGR-Vorsitzende Rolf Krane. Ihre volle Pracht würden die Blumensäulen allerdings noch entfalten. Bis in den Oktober hinein und damit rund fünf Monate komme das Farbenspiel der Natur zur Geltung. Am dauerhaftesten blühen, wie er weiter erläutert, die Geranien. Darüber hinaus gehöre mit der Surfinia eine Petunienart zum Sortiment. Sie treffe man am Rü-Karree an.

Kaufleute wollen die Aufenthaltsqualität im Essener Stadtteil Rüttenscheid erhöhen

Jede der 16 Säulen kostet, Pflege und Wässerung inklusive, rund 500 Euro. Geschäfte, die die Blütenpracht vor ihrer Haustür haben möchten, übernehmen entweder die kompletten Kosten oder einen Teilbetrag. Den Rest der Summe zahlt dann die IGR. Auf diese Weise wolle sie einen Beitrag leisten, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, sagt Krane. Über die Blumensäulen hinaus sorgt die Interessengemeinschaft auch dafür, dass an zwei Laternenmasten an der Kahr- und an der Franziskastraße Blumenampeln aufgehängt wurden. Die Masten entlang der Rüttenscheider Straße kämen für die Aktion nicht in Betracht, da die Stadt insbesondere mit Hinweis auf die Statik Blumenampeln dort ablehne.

Blumensamen sind in drei Geschäften auf der Rüttenscheider Straße erhältlich

Großen Dank haben, wie Krane hervorhebt, Franz Ortsmanns und seine Ehefrau verdient, die sich das ganze Jahr über um die Pflege der Pflanzbehälter an der Kahr-, Wittering- und Annastraße kümmern. Die Blumen seien ebenfalls eine Bereicherung für den Stadtteil. „Wir freuen uns darüber hinaus über jeden, der beispielsweise eine Baumscheibe bepflanzt und pflegt.“ Das sei erst vor wenigen Tagen einmal mehr im Bereich von Wirtshaus Rü/Reinigung Saubere Sache durch einen Anwohner geschehen, der aber nicht öffentlich genannt werden möchte.

Der IGR-Vorsitzende weist zudem auf die Neuauflage einer Aktion hin, die das Bienensterben verhindern soll. In drei Geschäften können die Bürger gegen eine Spende Samen für Stauden erhalten, die als bienenfreundlich gelten. Bei den Geschäften handelt es sich um den Second-Hand-Shop Breckis, die Papeterie Petersen und die Weinpalette.