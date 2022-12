Rüttenscheid: Neuer Laden für Ruhrpott-Manufakturen eröffnet

Essen-Rüttenscheid. Bei „Manufakt.Ruhr“ konnte man bisher online handgemachte Produkte aus der Region kaufen. Nun gibt es auch einen Laden in Essen-Rüttenscheid.

Das Ladenlokal an der Rüttenscheider Straße 219 hat Edyta Jurek-Küppers’ Team in anderthalb Monaten umgebaut. „Bis vor drei Tagen war hier noch eine Baustelle“, sagt die Unternehmerin lachend. Jetzt ist aber alles geschafft. Wo früher ein Beerdigungsinstitut ansässig war, blickt man nun durch die großen Fenster auf gefüllte Regale und bunte Blumendekoration. „Manufakt.Ruhr and Friends“ lautet der volle Name des neuen Geschäfts, das am Samstag (3. Dezember) hier eröffnet. Zu kaufen gibt es die Produkte verschiedenster Manufakturen aus dem Ruhrgebiet.

Edyta Jurek-Küppers, Gründerin und Geschäftsführerin des Start-ups „Manufakt.Ruhr“, betreibt seit April 2022 einen Online-Shop, über den man bisher Ruhrpott-Produkte bestellen konnte. Mit dem Laden an der Rüttenscheider Straße hat sie sich nun bewusst auch für den stationären Einzelhandel entschieden – in einer Zeit, in der viele Händlerinnen und Händler wegen Energiekrise und Inflation zu kämpfen haben. „Ich glaube an den Lokalpatriotismus und daran, dass die Kunden Produkte kleiner Unternehmen mit viel Liebe zum Detail zu schätzen wissen“, sagt Jurek-Küppers.

Rüttenscheider Laden verkauft auch Waren, die es nicht online gibt

In ihrem Ladenlokal will sie ein möglichst breites Sortiment in verschiedenen Preissegmenten anbieten. Dabei gelte es auch, Dinge auszuprobieren: „Online werden zum Beispiel Produkte in einer Preisspanne von 20 bis 60 Euro gerne gekauft. Ob auch die hochpreisigen Sachen im Laden funktionieren, müssen wir sehen.“ Wichtig sei ihr, dass jede und jeder etwas für seinen Geldbeutel finde.

Farouk Khodor arbeitet bei Pottenzial. Die handgemachten Bretter der Gelsenkirchener Manufaktur gibt es jetzt in Essen-Rüttenscheid zu kaufen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Bei „Manufakt.Ruhr“ gibt es unter anderem handgefertigen Schmuck, Kunst, Möbel, Kulinarisches, Bier, Spirituosen, Kleidung und Deko-Artikel. Zum Start ist etwa die Hälfte der online angebotenen Produkte im Geschäft erhältlich, die Zahl soll Stück für Stück erhöht werden. Vor Ort kaufen kann man zum Beispiel Kaffee der Rösterei „Coffee Pirates“, Schneide- und Servierbretter aus Holz von der Manufaktur „Pottenzial“, das Craft-Beer „Mücke Bier“, Lebensmittel vom Oberschuirshof und handgemachten Schmuck von „Arne Work“. Umgekehrt gibt es im Laden aber auch Produkte, die online nicht angeboten werden.

Bei „Manufakt.Ruhr and Friends“ in Rüttenscheid soll es Kurse und Verkostungen geben

Auch die Produkte von Katharina Gipmann („Pfötchentraum“ und Inga Limpinsel („Arne Work“) sind bei „Manufakt.Ruhr and Friends“ in Essen-Rüttenscheid erhältlich. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Von 10 bis 18 Uhr geöffnet Der Laden „Manufakt.Ruhr and Friends“ an der Rüttenscheider Straße 219 ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Online-Shop ist unter www.manufakt.ruhr aufrufbar. An der Gründung des Start-ups und Eröffnung des Ladens sind die Gesellschafter Edyta Jurek-Küppers, Thomas Siepmann, Jan-Philip Ziebold, Fred Bothen, Daniel Boden und Jonas Klingenstein beteilgt. Jurek-Küppers ist die Geschäftsführerin.

Als die Pläne für ein stationäres Geschäft bekannt geworden seien, hätten sich viele Manufakturen gemeldet, die nur deshalb neu zu „Manufakt.Ruhr“, dazustoßen wollten, berichtet Jurek-Küppers. Dazu gehöre zum Beispiel die Firma „Wimpees“, die Produkte aus Zirbenholz herstellt, der Bierbrauer „Clucking Hen“ und „Róka Fair Clothing“, eine Anbieterin von fairer, veganer Mode. Besonders freut sich die Geschäftsfrau über Kooperationen, die über das Netzwerk ihres Start-ups entstanden sind. So haben zum Beispiel die Manufaktur Krink Liquers und der Oberschuirshof in Kooperation einen Fruchtlikör produziert.

110 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen im neuen Ladenlokal zur Verfügung. Einen eigenen kleinen Bereich gibt es für Waren von Rewe Köster. Inhaber Jens Köster hatte zuvor in seinem Supermarkt schon viele Produkte von lokalen Herstellern verkauft. Im hinteren Bereich des Ladens gibt es einen Showroom, wo zum Beispiel ein Zirbenholzbett der Essener Manufaktur „Wood Work“ mit Matratze des lokalen Herstellers „Verapur“ ausgestellt ist. Jurek-Küppers wird dort auch ihr Büro beziehen und Ansprechpartnerin für die Kundinnen und Kunden sein.

In Zukunft möchte sie auch die Sparte Erlebnishandel stärker in den Fokus nehmen. So soll es zum Beispiel Messerschleifkurse, Cocktailworkshops, Verkostungen oder Mädelsabende an der Rüttenscheider Straße 219 geben.

