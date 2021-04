Rüttenscheid: Nächtlicher Großeinsatz nach brutalem Angriff

In dem Hyundai mit Leverkusener Kennzeichen wurden am Montagabend zwei Personen angegriffen und schwer verletzt.

Essen. Wüste Prügel-Attacke sorgt in Rüttenscheid für nächtlichen Großeinsatz. Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften und Hubschrauber im Einsatz.

Nächtliche Großfahndung in Rüttenscheid: Mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am späten Montagabend nach mehreren vermummten Tätern gesucht, die auf der Wittenbergstraße mit Baseballschlägern auf ein Fahrzeug und die Insassen eingeprügelt haben sollen.

Zeugen alarmieren die Polizei – auch Schüsse sollen gefallen sein

Gegen 20.20 Uhr war die Polizei von Passanten alarmiert worden. Die Zeugen hatten beobachtet, wie mehrere maskierte Gestalten auf ein Fahrzeug und die darin sitzenden Personen losgegangen waren. Auch Schüssen sollen nach Zeugenangaben gefallen sein. Danach sollen die Täter in einem Porsche Cayenne Richtung Stadtwald geflüchtet sein.

Beim Eintreffen der Polizei kam den Beamten dann das überfallene Fahrzeug mir kaputten Scheiben entgegen. In dem stark demolierten Hyundai mit Leverkusener Kennzeichen saßen nach Angaben der Polizei zwei Personen. Einer von ihnen, ein 43-jähriger Nordmazedonier, wies augenscheinlich schwere Verletzungen auf. Sein 28-jähriger Beifahrer, ein Kosovare, war leicht verletzt.

Verdächtiger Porsche wird auf der Autobahn A 40 gestoppt

Sofort wurde weitere Verstärkung auch aus den Nachbarstädten hinzugezogen, um die Umgebung und Ausfallstraßen zu kontrollieren. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Auf der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund konnten die Beamten schließlich ein verdächtiges Fahrzeug ausmachen und anhalten. In dem Porsche saß nach Polizeiangaben allerdings nur eine Person. Die Tatbeteiligung des 56-Jährigen werde derzeit geprüft. Aktuell sucht die Polizei noch nach weiteren tatbeteiligten Personen, die alle etwa 1,80 Meter groß und maskiert gewesen sein sollen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.