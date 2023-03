Rüttenscheid: Maria-Wächtler-Gymnasium erhält Schulcontainer

So in etwa sehen Schulcontainer aus, in denen Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. Sie dienen als Provisorium.

Rüttenscheid. Auf dem Gelände des Maria-Wächtler-Gymnasiums in Essen-Rüttenscheid werden im Herbst Container aufgestellt. Wer dort wann einziehen soll.

Auf dem Gelände des Maria-Wächtler-Gymnasiums werden Schulcontainer aufgestellt. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Die Maßnahme ist eine Reaktion, um „schnellstmöglich dringend benötigten Schulraum“ zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung: „Die Containerlösungen helfen, zusätzlichen und flexiblen Raum für Unterricht oder weitere Lehr- und Betreuungskonzepte zu bieten.“

Nur eine von vielen Maßnahmen für mehr Schulraum

Stadtweit werden im Herbst 2023 zehn Container an neun Schulstandorten aufgestellt; bezugsfertig sollen sie im Januar 2024 sein. Am Rüttenscheider Maria-Wächtler-Gymnasium werden die Container am Standort Isenbergstraße aufgestellt, kündigt Thorsten Korthaus an, der Leiter des Gymnasiums. Es habe eine Begehung aller Schulstandorte im Stadtteil gegeben; der Schulhof an der „Isa“ – dort sind die Jahrgänge fünf bis sieben untergebracht – habe sich als einzige Möglichkeit erwiesen. Welche Schülerinnen und Schüler künftig in den Containern unterrichtet werden, ist noch offen. Der Standort ist schulübergreifend geplant – es könnte also sein, dass auch Kinder und Jugendliche vom benachbarten Helmholtz-Gymnasium dort einziehen werden.

Grundsätzlich werden den Containern eine Standdauer von fünf Jahren zugeschrieben. Erstmals werden vermutlich auch externe Räume – z. B. benachbarte Jugendzentren oder Kirchengemeinden – angemietet; die Planungen laufen.

