Rüttenscheid: Lidl-Filiale ist jetzt drei Mal so groß

Rüttenscheid. Rund ein halbes Jahr war die Lidl-Filiale an der Eleonorastraße in Rüttenscheid geschlossen. Was die Kunden bei der Wiedereröffnung erwartet.

Rund ein halbes Jahr war die Lidl-Filiale an der Eleonorastraße in Rüttenscheid geschlossen. Nun steht am 4. November um 7 Uhr die Neueröffnung bevor mit einer drei Mal so großen Verkaufsfläche.

Statt 350 Quadratmeter umfasst der Standort 1080 Quadratmeter. Neben breiteren Gängen habe man auch mehr Platz vor allem für Frischesortimente geschaffen, teilt das Unternehmen mit. Darüber hinaus ließ Lidl das Geschäft auch Boden und Decke renovieren und modernisieren. Zudem sei eine energetische Sanierung mit einer neuen Heizung ebenso erfolgt wie eine neue Elektrik und Gebäudesteuerung. Schließlich sei auch der Personal- und Sanitärbereich erneuert worden. Neben veränderter Wärmedämmung kommt LED-Beleuchtung zum Einsatz.

Filiale besteht seit zwei Jahrzehnten

Die Filiale, in der 24 Beschäftigte tätig sind, bestehe seit 20 Jahren und komme jetzt mit moderner Optik und neuem Auftritt daher, so Verkaufsleiterin Janina Deger. Angesichts von Corona gehören Plexiglasschutz an den Kassen, Stationen mit Desinfektionsmittel und sowie Hinweise zu Hygiene- und Abstandsregel zur Ausstattung.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen