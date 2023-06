Rüttenscheid: Kosmetik- und Modegeschäft Puderdose schließt

Inhaberin Lisa Kotowski schließt ihr Geschäft Puderdose an der Rüttenscheider Straße. Für die 37-Jährige geht es trotzdem in der Make-up-Branche weiter.

Essen-Rüttenscheid. Essen-Rüttenscheid verliert einen Kosmetik- und Modeladen: Warum die Inhaberin der Puderdose ihr Geschäft aufgibt.

Das Geschäft Puderdose (Rüttenscheider Straße 272) schließt Ende Juli für immer seine Türen. Inhaberin Lisa Kotowski verkauft dort aktuell noch Make-up, Mode und Accessoires. Außerdem schminkt sie beispielsweise Bräute für Hochzeiten und gibt Workshops. Das will sie auch in Zukunft weitermachen – doch der Betrieb des Ladens an der südlichen „Rü“, kurz vor der Grenze zu Bredeney, lohnt sich nach Angaben der 37-Jährigen einfach nicht mehr.

Etwa drei Monate vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland hatte Kotowski die Puderdose eröffnet. Schon damals war sie viel als Make-up-Artistin unterwegs, schminkte beispielsweise auf Firmenevents, bei Galaveranstaltungen und Modenschauen. Für Schminkschulungen und Behandlungen suchte sie nach Räumlichkeiten. Die fand sie an der Rüttenscheider Straße. Dort bietet sie zum Beispiel Einzel-Schminkschulungen, Teenager-Workshops und einen Workshop für Frauen ab 30 an.

Puderdose in Essen-Rüttenscheid: Wachsende Kaufzurückhaltung bei Kunden

„Ich habe mit zwölf Schminktischen angefangen“, erinnert sich Kotowski. Doch dann kam die Pandemie und es ging erst einmal nichts mehr. Während Corona entschloss sich die Geschäftsfrau, in den Modebereich einzusteigen, um Frauen gewissermaßen ein Rundumpaket anbieten zu können. Doch nicht zuletzt in Folge des Ukraine-Krieges und der Energiekrise habe sich das Kaufverhalten der Kundinnen extrem verändert, sagt sie. Viele kauften weniger, nur extrem günstige oder reduzierte Ware und tauschten sie dann zum Teil noch wieder um.

„Ich komme über die Runden, habe mich aber irgendwann gefragt: Warum soll ich jeden Tag acht Stunden im Laden stehen, wenn ich mir am Ende nicht mal ein Gehalt auszahlen kann?“, so Kotowski. Zudem brauche sie Zeit, um sich um ihre achtjährige Tochter zu kümmern. Aus der Make-up-Branche zurückziehen will sie sich aber nicht: Ab September ist die Visagistin im Studio Dermava (Witteringstraße 28) zu finden. Termine kann man weiterhin unter den auf der Website www.puderdose.nrw angegebenen Kontaktdaten vereinbaren.

Nachmieter fürs Ladenlokal der Puderdose in Essen-Rüttenscheid gesucht

Bis zum 31. Juli ist die Puderdose noch geöffnet. Es gibt Rabatte, auch Möbel sind zu vergeben. Workshops finden bis dahin ebenfalls noch vor Ort statt. Für das Ladenlokal an der Rüttenscheider Straße 272 wird ein Nachmieter gesucht. Wer Interesse hat, kann sich unter 0176 56628250 oder über das Kontaktformular auf der Homepage melden.

