Rüttenscheid: Härtere Gangart im Kampf um Spielplatzerhalt

Essen-Rüttenscheid. In Rüttenscheid soll ein Spielplatz einem Schulersatzbau weichen. Das will ein Essener Bündnis verhindern. So reagieren Stadt und Fraktionen.

Die Stadt will in Rüttenscheid einen Schulersatzbau errichten. Er soll als Ausweichquartier im Fall von Schulsanierungen dienen.

errichten. Er soll als im Fall von Schulsanierungen dienen. Für das Provisorium soll ein Spielplatz weichen. Dagegen wehren sich Großeltern und erhalten Rückdeckung von der Initiative „Rettet Rüttenscheid“.

soll ein Spielplatz weichen. Dagegen wehren sich und erhalten Rückdeckung von der Initiative „Rettet Rüttenscheid“. Der Rat soll seinen Beschluss rückgängig machen, lautet die Forderung. Darauf reagieren nun Verwaltung und Ratsfraktionen.

Die Gruppe der Großeltern, die für den Erhalt des Spielplatzes an der Ecke Rosastraße/Von-Einem-Straße kämpft, lässt nicht locker. Jetzt ist Post der Akteure, flankiert von der Initiative „Rettet Rüttenscheid“, bei den Fraktionen im Rat gelandet. Die Forderung: Der Rat soll den Beschluss rückgängig machen, dort ein Schulprovisorium zu errichten. Wie darauf die Reaktionen aus der Politik und Verwaltung ausfallen.

Die Gruppe kritisiert, dass die Stadt die Öffentlichkeit nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt habe. Das wäre aber erforderlich gewesen. Darüber hinaus habe auch keine Abwägung von Interessen stattgefunden. Denn Rüttenscheid weise nur einen geringen Anteil an Park- und Grünanlagen auf, von denen nun noch ein weiterer wegfallen solle. Der Stadtteil sei ohnehin stark bebaut, was in verstärktem Maße zu Wärmeinseln und zur Belastung des Klimas führe. Darüber hinaus gehöre Rüttenscheid zu den Stadtteilen, in denen es in hohem Maße an Spielplätzen mangele. In der aktuellen Spielraumleitplanung werde dringend ein Ausbau empfohlen.

Anwohnerin Eva Simon macht sich mit weiteren Großeltern dafür stark, dass der Spielplatz bleibt. Der Vorstoß ist jetzt ein Fall für die Politik. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Stadt sieht allerdings keine Verfahrensfehler. Für den Modulbau „musste kein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden, da die Fläche bereits im Schulbebauungsplan von 1963 beinhaltet ist“, sagt Sprecherin Jacqueline Schröder. Auf dieser Grundlage könne auch die Baugenehmigung erteilt werden, ohne die Öffentlichkeit einzubeziehen. Nur bei neu aufgestellten Bebauungsplänen muss die Öffentlichkeit vorab informiert und beteiligt werden. Hinzu komme, dass es sich um einen Ausweichstandort für den Aus- und Umbau von Schulen handelt, um die Schaffung zusätzlichen Schulraums voranzutreiben. Anstelle der sonst üblichen „Container“-Bauweise soll der Modulbau dafür sorgen, dass Interimslösungen für ähnlich gelagerte anstehende Umbau- und Sanierungsprojekte entfallen und die Maßnahmen zeit- und kostenoptimiert durchgeführt werden können, was den Schülerinnen und Schülern in Essen zu Gute komme. Sobald man den Übergangsstandort nicht mehr benötige, werde die Fläche wieder freigegeben.

Verfahren in der Kritik: „Mangelnde Transparenz“

Stadt wird zu Ersatzflächen verpflichtet Zu dem Beschluss, den der Rat gefasst hat, gehört auch, dass sich die Stadt verpflichtet, Ersatzflächen zu schaffen. In dem Papier werden dazu auch konkrete Vorschläge gemacht. Ein Teil soll unter anderem am Helmholtz-Gymnasium, für weitere Flächen soll Grün und Gruga nach Alternativen Ausschau halten. In der Gesamtheit soll die Fläche wieder erreicht werden, die durch den Abbau des Spielplatzes verloren geht.

Während die Verwaltung ihr Vorgehen verteidigt, wollen auch die Fraktionen bei ihrer Haltung bleiben, wenngleich sie die Argumente nicht direkt vom Tisch wischen. Sehr deutlich wird beispielsweise Grünen-Fraktionsvize Christoph Kerscht: Das gesamte Verfahren hätte durchaus „transparenter laufen können“, bemängelt er und hatte schon in der entsprechenden Ratssitzung angemahnt, dass es „schöner gewesen wäre, vorher „die Bezirksvertretung zu beteiligen“. Die sei aber erst im Nachhinein informiert worden. Kerscht aber sieht ebenso wie CDU-Fraktionschef Fabian Schrumpf die Notwendigkeit eines solchen Ersatzbaus. Bestehende Schulen seien marode oder auch zu klein. Für Bauphasen brauche man eine Übergangslösung.

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Ingo Vogel räumt ein, der Kritikpunkt der erst im Nachhinein in Kenntnis gesetzten Bezirksvertretung sei „durchaus nachvollziehbar“. Das werde von seiner Fraktion sowohl im Rat als auch in den Fachausschüssen wiederholt angebracht. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass die anschließende Kenntnisnahme in der Bezirksvertretung II ohne eine kritische Anmerkung erfolgt sei.

Verweis auf Vorteile der Holzbauweise

Den Modulbau an der Rosastraße/Von-Einem-Straße bezeichnet Vogel als „nachhaltige Alternative zu den vormals verwendeten Containerlösungen“, unter anderem, weil die Holzbauweise einen hohen Wärmestandard habe. Durch die anpassungsfähige Gestaltung sei außerdem eine Nutzung als Ausweichstandort bei Bauarbeiten in anderen städtischen Gebäuden im Umkreis geplant und möglich. Ein Kriterium, das die von den Kritikerinnen und Kritikern als Alternative vorgebrachte Polizeiwache an der Büscherstraße beispielsweise nicht erfülle.

Für die FDP-Fraktion ist der Modulbau „eine gute und sinnvolle Lösung“, um die zukünftige Beschulung im Bezirk sicherzustellen. Einzige Alternative sei der Bau einer neuen Schule in unmittelbarer Nähe, heißt es in einer Stellungnahme. „Dafür aber gibt es Rüttenscheid überhaupt keinen Platz.“ Der nachhaltige Modulbau habe einen Bestand von 60 Jahren und könne damit auch in Zukunft dazu beitragen, die erwartbar weiter steigenden Schülerzahlen vernünftig unterbringen.

Die EBB steht ebenfalls hinter dem Ratsbeschluss. „Rüttenscheid ist ein sehr urbaner Stadtteil. Dass es viel verdichteten Raum gibt, ist normal“, gibt der Fraktionsvorsitzende Kai Hemsteeg zu bedenken. In erster Linie sei es wichtig, Platz für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Die Bezirksvertretung hätte man allerdings vorher in Kenntnis setzen sollen. Hemsteeg: „Das kommt öfter vor und wir kritisieren das auch immer wieder.“

„Auch wir halten die Entscheidung vom August nach wie vor für richtig. Rüttenscheid braucht dringend zusätzliche Schulplätze im Grundschulbereich“, sagt Wolfgang Freye von den Linken. Den nachhaltigen Modulbau aus Holz mit Photovoltaik- und Gründächern halte man für eine ausgesprochen gute Idee. Da die wegfallende Spielfläche durch einen Teil des Schulhofes des Helmholtz-Gymnasiums und weitere Flächen von Grün und Gruga „mehr als kompensiert“ werde, ergebe sich seiner Einschätzung nach „für die Kinder eher eine Verbesserung“.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen