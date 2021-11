Rüttenscheid: Freie Bühne lädt zu inklusivem Festival ein

Essen-Rüttenscheid. Die Corona-Zwangspause hat die Rüttenscheider Rü-Bühne überbrückt. Nun steht ein inklusives Festival bevor. Was die Gäste erwartet.

Nach der Corona-Zwangspause ist die Rü-Bühne in Rüttenscheid wieder zurück und bietet ein umfangreiches Programm.

wieder zurück und bietet ein umfangreiches Programm. An den beiden ersten Wochenenden im November hebt sich der Theatervorhang für das „Inklusive Theater-, Musik- und Tanzfestival“, das längst eine feste Größe geworden ist.

Seit ein paar Monaten leuchten die Scheinwerfer auf der Rü-Bühne wieder. Ensembles sind nach der Corona-Pause zurück. Aber nur unter Auflagen: Weniger Besucher, mehr Abstand, 3G-Regel. Das alles gilt auch für das „Integrative Theater-, Musik- und Tanzfestival“ an den ersten beiden Wochenenden im November.

Im Saal des freien Theaters in Rüttenscheid gibt es nur noch die Hälfte der Zuschauerplätze, insgesamt 45 Stück. Dass die Einnahmen dadurch schrumpfen, erklärt sich von selbst. Aber auch, dass das Theater froh ist, überhaupt öffnen zu können.

Gemeinsame Proben der Mitwirkenden im Internet stießen an Grenzen

„Wir sind finanziell ganz gut durch die Zeit gekommen. Aber ewig hätten wir so auch nicht weiter machen können“, sagt Vorstandsmitglied Fritz Jaeger. Er hatte das freie Theater 2006 mitgegründet. Der Verein finanziert sich seit jeher in großen Teilen über eine feste Förderung der Stadt Essen. Zusätzliche Gelder gab es in der Pandemie vom Kulturprogramm des Landes NRW. Personalkosten hat der Verein nicht. Die Mitglieder organisieren das Theater ehrenamtlich. Den Strom hatten die Betreiber in der Corona-Zeit komplett abgestellt. „Deshalb hatten wir kaum Kosten außer die Miete“, so Jaeger.

Dass ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt werden konnte, liege aber auch an den Kursteilnehmern. Viele hatten ihren Beitrag weitergezahlt, auch wenn nichts stattfinden konnte. Einige Treffen wurden ins Digitale verlegt. Per Skype wurde – so gut es ging – der Kontakt gehalten, geplant und geprobt, um trotzdem weiterzumachen. „Ich kann mittlerweile ein Buch über Theater-Übungen vor dem Bildschirm schreiben“, erzählt Antje Domeier im Rückblick mit einem Lachen, die ebenfalls im Vorstand und als Theaterpädagogin tätig ist. Für Musiker sei es soundtechnisch schwierig gewesen, gemeinsam im Internet zu proben.

Das inklusive Programm ist das Aushängeschild der Rü-Bühne

Seit Juli sind die Proben aber wieder im Girardethaus möglich und vor rund zwei Monaten gab es auch die erste Premiere. Lesungen, Filme, Konzerte, bekannte Theaterstücke und eigene Kreationen gehören zum Programm. Bis Mitte November dauert nun das „Inklusive Theater-, Musik- und Tanzfestival“. Zwei Wochen lang präsentieren Menschen mit Behinderung ihre Kunst auf der Bühne. Die Reihe findet zum 13. Mal statt und ist längst zu einer festen Größe geworden.

Die Gruppe Take More tritt während des inklusiven Festivals der Rü-Bühne am 13. November um 14 Uhr auf. Foto: Folkwang

„So eine Veranstaltung gibt es in unserer Umgebung nicht“, weiß Domeier. In diesem Jahr nehmen elf Initiativen aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland teil. „Viele treten nur in ihren Einrichtungen auf. Wir wollen ihnen eine Bühne bieten. Es steht leider im Schatten, dass Menschen mit Behinderung hochwertige Kunst auf die Bühne bringen können“, so Domeier.

Einzelne Gruppen kommen aus Bremen, Bielefeld und dem Schwarzwald. Auch lokale Künstler sind dabei. Die Musiker „African Percussion“ aus Velbert zeigen ihre Trommel-Sounds (6. November, 19.30 Uhr), und drei integrative Bands der Folkwang Musikschule geben Konzerte – „Take More“, „Gleinormal“ und „Die neue Band“ (13. November, 14 Uhr). Auch das Zentrum für inklusive Kunst und Kultur in Essen mischt mit und präsentiert das Theaterstück „Dorfgeschichten vom Anderssein“ (7. November, 19 Uhr). Die beiden Vorstandsmitglieder der Rü-Bühne freuen sich auf das Festival und hoffen, dass sich nicht noch umplanen müssen, falls sich die Corona-Regeln ändern. Kontakt und weitere Infos zu Preisen: ruebuehne.de, 0160 99255623.

